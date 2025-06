Andueza confía en que el 'caso Cerdán' «no tenga ramificaciones» en el PSE

Xabier Garmendia Vitoria Jueves, 19 de junio 2025, 10:56 | Actualizado 11:18h. Comenta Compartir

Al igual que todo el socialismo, el PSE-EE también contiene la respiración para que el 'caso Cerdán' no vaya a más. Eneko Andueza ha ... dicho este jueves confiar en que la trama de mordidas en contrataciones públicas no tenga «ningún tipo de ramificación» en el partido en Euskadi, del que ha destacado que «siempre» ha tenido un comportamiento «ejemplar». El secretario general, en todo caso, ha pedido no «precipitarse» y ha recomendado «prudencia» al resto de formaciones ante la posibilidad de que haya otras siglas «implicadas» en la red.

A su llegada al pleno ordinario en el Parlamento vasco, Andueza se ha parado ante los medios de comunicación y no ha ocultado su «preocupación» ante los detalles que se van conociendo en torno a la presunta trama de corrupción vinculada a cargos del PSOE. «Veremos lo que ocurre en las próximas semanas y en los próximos días. De cara al comité federal tenemos tiempo para reposar las informaciones y, sobre todo, tomar las decisiones de manera sosegada y de manera calmada», ha asegurado el líder de los socialistas vascos. Andueza ha antepuesto que en este tipo de situaciones «precipitarse no ayuda absolutamente a nada», por lo que ha considerado que «en función de que vayan surgiendo más informaciones, el Partido Socialista, tanto en el ámbito federal como en el ámbito de las diferentes federaciones, irá tomando las decisiones que estimen oportunas». En este sentido, ha asegurado que el PSE-EE, «como lo ha sido siempre», será «muy firme ante la más mínima sospecha y ante el más mínimo caso» de corrupción. En lo que respecta a la formación vasca, ha reiterado su «confianza» en que no haya «ningún caso ni ningún problema de este tipo», y ha subrayado que en estos momentos tampoco tiene ninguna «sospecha» al respecto. «Si tuviera una sospecha, ya habría tomado mis propias decisiones», ha manifestado. Ha añaido que si de aquí en adelante surgiera algún tipo de suspicacia sobre algún cargo del PSE-EE, él «sería el primero en llamar a capítulo y en preguntar y en interrogar a quien tuviera que interrogar». En este sentido, ha aludido a las referencias que se hacen a Euskadi en el informe elaborado por la Guardia Civil en torno a esta presunta trama. El dirigente socialista ha señalado que dichas referencias están «perfectamente aclaradas y contextualizadas», dado que «se circunscriben a dos gestiones» que hizo el secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales, para dos alcaldes que tenían problemas con dos proyectos de Renfe, y necesitábamos que se avanzara porque estaban atascados».

