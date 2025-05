De Andrés pide al PNV dejar de lado su «obsesión identitaria» para lograr atraer talento a Osakidetza

Imágenes del Guggenheim, La Concha, Lekeitio, la playa de Azkorri y San Juan de Gaztelugatxe o Rioja Alavesa. El Gobierno vasco ha recurrido en un ... vídeo a las imágenes más icónicas de Euskadi para atraer a Osakidetza a los médicos de todo el país que finalizan su periodo MIR en pocas semanas. Una apuesta que, según el PP vasco, tiene pocas opciones de triunfar porque la «realidad está por encima de las campañas promocionales y se impone a las pretensiones» del Departamento de Salud.

Y la realidad de Osakidetza, según ha defendido en la mañana de este viernes Javier de Andrés, es que presenta déficits muy relevantes que lastran las opciones de que los jóvenes galenos se decanten por Euskadi frente a otras comunidades autónomas y a países del extranjero. El presidente de los populares vascos ha puesto el foco en dos problemas concretos del Servicio Vasco de Salud.

Por un lado, ha asegurado que lo que de verdad quieren saber eso jóvenes facultativos es «si van a tener estabilidad o no» a lo largo de sus primeros años de carrera y «en esa campaña publicitaria no se dice» al respecto. «Y los profesionales conocen ese problema porque más de la mitad de la plantilla está en una situación de eventualidad», ha apuntado el líder popular, que ha comparecido ante los medios acompañado por el eurodiputado vasco Javier Zarzalejos. «Y hasta que no resolvamos eso, la gente no va a ser favorable a venir», ha añadido.

Plazas perfiladas

La segunda dificultad a la que se enfrenta el Departamento de Salud para atraer talento, según el PP vasco, está relacionada con la primera y hace referencia a los condicionantes idiomáticos que se exigen para lograr una plaza en propiedad. Los jóvenes MIR no necesitan acreditar euskera para entrar en Osakidetza pero sí si quieren desarrollar su carrera en Euskadi. De media, el 60% de los puestos están perfilados, una cifra que sube hasta el 80% en las OPE de médicos de familia.

En este tema, De Andrés ha reclamado al consejero de Salud, Alberto Martínez, al Gobierno vasco y por extensión al PNV que «dejen de lado sus obsesiones identitarias y primen la conciliación profesional». «De esta manera se resolverá la eventualidad y la capacidad de atracción de profesionales de otros puntos de España», remató.