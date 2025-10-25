De Andrés denuncia que el uso político del Estatuto ha derivado en «una administración clientelar e ineficaz»

En el 46 aniversario del Estatuto de Gernika, y en pleno debate sobre su renovación, el PP vasco ha hecho un alegato a favor de ... no precipitarse en la reforma del texto autonómico. Javier De Andrés ha reivindicado «la foralidad» y «unas leyes viejas» que siguen vivas en el actual marco normativo y que, ha reparado, deberían seguir siendo parte esencial de cualquier modificación futura. El presidente de los populares vascos ha defendido así la necesidad de mantener los fundamentos históricos del autogobierno, sin dejarse arrastrar por prisas políticas ni por ambiciones identitarias.

En un acto celebrado junto al Árbol de Gernika, símbolo de la tradición foral vasca, Javier De Andrés ha defendido que el actual Estatuto –aún con transferencias pendientes por completar– no puede ser señalado como responsable de los «fracasos» en educación ni del estancamiento económico. «Un nuevo texto no garantizaría la corrección de estos errores», ha advertido, en referencia implícita a las propuestas de reforma lanzadas por PNV, PSE-EE y EH Bildu.

A juicio del PP vasco, los problemas que han conducido al «declive» de Euskadi no deben atribuirse al marco legal del Estatuto, sino al modo en que se ha ejercido el autogobierno. Javier De Andrés, en plena estrategia para seducir al votante del PNV desencantado con sus pactos con la izquierda, ha acusado a los sucesivos gobiernos autonómicos de haber desaprovechado las amplias herramientas que ofrece el Estatuto y de haber consolidado una administración politizada, ineficaz y profundamente lastrada por el «clientelismo» y la «politización» de la administración.

«El uso que han hecho del Estatuto de Gernika ha seguido un camino que conduce a la endogamia», ha advertido De Andrés, para después denunciar el crecimiento «desproporcionado del sector público». El PP vasco, que ya puso el foco en la necesidad de una rebaja generalizada de impuestos durante las negociaciones de la reforma fiscal – de la que quedo finalmente excluído por la presión del PSE-EE– , recupera ahora esa bandera en un contexto de práctica precampaña, subrayando que las altas cargas impositivas «no siempre se han traducido en una mejora real de los servicios».

En pleno acercamiento entre PNV, EH Bildu y PSE-EE para negociar un nuevo texto autonómico –las tres fuerzas comienzan a asumir que será necesario un acuerdo compartido–, el PP vasco ha reivindicado un Estatuto que garantice la «libertad individual» frente al «modelo ideológico» que, a su juicio, promueven el resto de partidos. Una línea que refuerza su estrategia de presentarse como contrapeso al nacionalistas y socialistas vascos, dado que es el único partido del arco parlamentario junto a Vox que no forma parte de la mayoría de investidura del Gobierno de Sánchez.

Alejarse del sectarismo

De Andrés ha subrayado la necesidad de que el nuevo marco autonómico sirva para «alejarse del sectarismo», advirtiendo que «todos los límites lingüísticos, de afinidad política o de identidad ideológica son lesivos para la convivencia». En el mismo día en que el lehendakari Pradales ha calificado el actual Estatuto como un «marco de mínimos» y ha defendido la necesidad de avanzar hacia uno nuevo que permita dar un salto en términos de autogobierno, el PP vasco ha insistido en que cualquier reforma debe «dar garantías para integrar y no expulsar a la sociedad vasca».

Los populares vascos sitúan la necesidad de garantizar oportunidades para los jóvenes «alejadas del sectarismo» como una de las claves del futuro marco estatutario. De Andrés ha denunciado que muchos vascos abandonan la comunidad por sentirse «asfixiados en un entorno opresivo y politizado», y ha advertido de que una reforma que no aborde esta fuga de talento estará condenada a fallar. La reivindicación de la libertad individual, convertida ya en eje del discurso político del PP, se consolida así como su principal propuesta para la redacción de un nuevo texto autonómico.