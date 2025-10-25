El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 25 de octubre
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, durante su intervención esta mañana en Gernika Luis Ángel Gómez

De Andrés denuncia que el uso político del Estatuto ha derivado en «una administración clientelar e ineficaz»

El presidente del PP vasco reclama que la futura reforma garantice «libertad individual» y no refuerce el modelo nacionalista

Félix Montero

Félix Montero

Gernika

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:23

Comenta

En el 46 aniversario del Estatuto de Gernika, y en pleno debate sobre su renovación, el PP vasco ha hecho un alegato a favor de ... no precipitarse en la reforma del texto autonómico. Javier De Andrés ha reivindicado «la foralidad» y «unas leyes viejas» que siguen vivas en el actual marco normativo y que, ha reparado, deberían seguir siendo parte esencial de cualquier modificación futura. El presidente de los populares vascos ha defendido así la necesidad de mantener los fundamentos históricos del autogobierno, sin dejarse arrastrar por prisas políticas ni por ambiciones identitarias.

