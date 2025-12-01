El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, con la vara de mando de Ripoll, donde es alcaldesa, y una barretina. EFE

Aliança pesca ya en casi todos los caladeros

El auge del partido de la extrema derecha secesionista apenas cinco años después de su creación desata un seísmo en Junts y convulsiona la política catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:34

Comenta

Aliança Catalana crece como la espuma y los partidos clásicos no saben cómo hacerle frente. Mientras el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), vaticina ... a la líder 'indepe' de ultraderecha Sílvia Orriols de que su proyecto «fracasará», Oriol Junqueras (ERC) acusa a la también alcaldesa de Ripoll de ser un invento del CNI y el presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), la señala amenazante con el dedo, la formación de extrema derecha, islamófoba y secesionista no para de crecer en las encuestas apenas un lustro después de su alumbramiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  2. 2

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  3. 3 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  4. 4

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  5. 5

    El Guggenheim se aleja de Urdaibai: el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón
  6. 6

    «El sistema debe ser muy duro con personas desarraigadas que no quieren integrarse»
  7. 7 El restaurante de Bizkaia que no ha cambiado su carta en la última década: «Cuando algo funciona%u2026»
  8. 8 De borrasca en borrasca: Bizkaia se prepara para otra semana de lluvias
  9. 9 Interrumpido un cuarto de hora el derbi entre Sevilla y Betis a tres minutos del final por una lluvia de botellas
  10. 10

    Margarita Martín, la mujer que ha pronosticado el tiempo en Euskadi durante las dos últimas décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aliança pesca ya en casi todos los caladeros

Aliança pesca ya en casi todos los caladeros