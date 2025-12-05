El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El PSOE contra el PSOE. Por qué el de Salazar es el peor caso al que se enfrenta Sánchez

Fue uno de los grandes colaboradores del presidente del Gobierno y las denuncias por acoso sexual de varias trabajadoras de Moncloa contra él ha dejado en evidencia a Ferraz. ¿Paco, como Ábalos, era otro «gran desconocido en lo personal»?

Adolfo Lorente

Adolfo Lorente

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:19

«Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu ... cara, porque tú estabas sentada y él de pie».

