El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
El portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, charla con la líder de Podemos, Ione Belarra. Efe

'Adeu' al idilio Podemos-ERC

El debate sobre las competencias migratorias que quiebran el bloquede investidura gangrena la relación de morados y republicanos

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:12

Les respeto enormemente, porque su gente es mi gente. Sus líderes son los mejores de nuestra generación. Siempre les entiendo, pero hoy no les entiendo». ... El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, apeló el martes, con guante de seda, al apoyo de Podemos a la delegación de competencias de inmigración a Cataluña pactada por Junts y el PSOE y que el Congreso acabó tumbando con los votos de los morados. Pese a la herida abierta entre los republicanos y el partido que lidera Ione Belarra, el diputado catalán prefirió no hacer leña del árbol caído y recordó lo conectadas que, en algún momento del pasado, estuvieron ambas formaciones.

