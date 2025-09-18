El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La líder de Podemos, Ione Belarra, interviene en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles en el Congreso EFE

Podemos tumbará en el Congreso el «racista» traspaso de competencias migratorias a Cataluña

El partido que lidera Ione Belarra, clave en la votación de la semana que viene, mantiene su rechazo a la medida pactada entre PSOE y Junts

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:57

El traspaso de las competencias en materia de inmigración a Cataluña que PSOE y Junts pactaro hace ya casi un año tiene muy complicado salir ... adelante en el Congreso. El martes, la Junta de Portavoces fijó la votación de la medida para el pleno de la semana que viene, todo pese a que no cuenta aún con los apoyos necesarios. Junto al rechazo de PP y Vox se mantiene también el 'no' de Podemos, cuyos cuatro diputados son ahora claves para que esta iniciativa vea la luz verde. El partido que lidera Ione Belarra mantiene que la proposición de ley que pactaros socialistas y junteros tiene «intenciones abiertamente racistas», explican fuentes de la formación.

