Los pueblos y ciudades con mercadillos y atracciones navideñas a menos de 2 horas de Bilbao que no te puedes perder Bayona, Cartes, Noja... Ciudades y municipios cercanos al territorio se han engalanado para estas entrañables fechas

Silvia Osorio Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:05 | Actualizado 13:18h.

Los mercadillos de Navidad se han convertido desde hace años en todo un reclamo. Ciudades europeas como Praga, Budapest, Estrasburgo, Colmar o Viena se engalanan cada año con espectaculares decoraciones navideñas, convirtiéndose en auténticas postales de cuento. Reciben a miles de visitantes de todas las partes del mundo, pero cerca de casa también se puede disfrutar de bonitas atracciones.

Aroma a castañas asadas y garrapiñadas, vinos calientes, puestecitos con decoración navideña en los que encontrar originales regalos o bolas para el árbol, villancicos... Todo ello jalonado con grandes árboles de Navidad, pistas de patinaje, luces centelleantes, elfos, renos y demás figuras representativas de la Navidad. Los tradicionales mercadillos navideños multiplican la belleza de las ciudades y municipios que ofrecen a lugareños y visitantes una oportunidad única de dejarse llevar por la magia e ilusión de estas fechas tan señaladas.

A menos de 2 horas de Bilbao, sin necesidad de coger un avión, también hay mercadillos navideños que bien merece la pena visitar. En los últimos años, numerosos municipios del entorno, como Cantabria o el País Vasco francés, echan el resto para lucir en sus calles la ornamentación navideña más espectacular. Impresionantes decorados con tejados repletos de nieve, abetos gigantes o juegos de luces en fachadas para atraer al mayor número de visitantes posible.

Estos son los principales mercadillos de Navidad que se pueden visitar en un viaje de ida y vuelta en el día desde la provincia vizcaína:

Noja (Cantabria)

La Red de Ciudades de la Navidad ha elegido este año a Noja como la Villa Europea de la Navidad 2025. Y el municipio cántabro está a la altura. Se ha transformado en una bonita postal navideña con varias atracciones que harán que la localidad rebose ilusión navideña por todos sus rincones. Dos soldaditos de plomo dan la bienvenida al poblado navideño del Parque Marqués de Velasco, la principal atracción. Un árbol de Navidad gigante, una noria para los más pequeños, pista de hielo, un tren repleto de regalos, un Papá Noel a bordo de su trineo tirado por renos, casitas de fantasía habitadas por elfos, puestos con dulces típicos y artesanía local... Todo ello acompañado de luces, una cuidada decoración y música en directo.

Cartes (Cantabria)

Cartes, que en los últimos años ha destacado en decoración navideña por instalar el árbol más alto del país, no se queda atrás. Este año no habrá abeto gigante, pero sí un sinfín de adornos que embellecen aún más su Camino Real y que se merecen una visita. Todo ello aderezado con un mercado propio de la época y puestos de comida rápida para calentar cuerpo y ánimos. También es de lo más recomendable pasarse por el Parque de la Navidad y disfrutar de un recorrido luminoso con un juego de luces espectacular.

Santillana del Mar (Cantabria)

600.000 bombillas iluminan la encantadora localidad cántabra de Santillana del Mar. La Plaza Mayor acoge este año el espectáculo 'In Nomine Lux', que se suma a la proyecciones en las monumentales fachadas, una actuación teatral y música en vivo. El espectáculo se volverá a representar los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre a partir de las 18.00 horas.

Bayona (Francia)

La encantadora ciudad del sur de Francia dijo adiós el año pasado al tradicional lanzamiento de farolillos que cada mes de diciembre atestaba la localidad de visitantes. Bayona, sin embargo, sigue manteniendo su espíritu navideño con su mercado y su gran noria de 45 metros con vistas al río. El horario de esta atracción emblemática de la ciudad es de 11 a 20 horas y tiene un precio de 7 euros para los adultos y 5 para los niños de 2 a 6 años. Este sábado y domingo, 6 y 7 de diciembre, también habrá un mercado de artistas en la Rue Pelletier, de 9.00 a 19.00. Pero hay más atracciones: un tren de la Navidad, un bosque de renos, desfile de Papá Noel...

Biarritz (Francia)

El mercado de Navidad y la Village de Noëlde Biarritz se inauguraron el pasado 28 de noviembre y se mantendrán abiertos hasta el 4 de enero. El mercadillo está ubicado en el Jardin Public. Además de los puestos, habrá teatro itinerante, espectáculos de acrobacia, música... Del 5 al 7 de diciembre habrá actividades especiales como un taller infantil o una recreación medieval. Además, este año se mantiene el programa de proyecciones 'Biarritz en Lumières', que ilumina los lugares más simbólicos de la ciudad.

Medina de Pomar (Burgos)

La planta baja del Museo Histórico de Las Merindades de Medina de Pomar acoge hasta el próximo 11 de enero el 'Belén monumental de fantasía' de Javier Gómez Pérez. El artista ha llenado las dos salas de la planta baja del Alcázar, con más de 100 casas construidas a mano por él mismo y que con la mano de 6 amigos. Se trata de «un belén único», tal y como describe su autor, que durante décadas ha ido construyendo casas a base de materiales reciclados, inspirándose en los paisajes de su infancia y en la arquitectura tradicional castellana y que ahora «con una ilusión tremenda» quiere mostrar a todo el mundo con el objetivo de «recordarnos a todos la importancia de la tradición del belén». La exposición podrá visitarse en el horario habitual del Museo Histórico de Las Merindades, facilitando así que familias, colegios y grupos organizados puedan disfrutar de esta propuesta que combina tradición, creatividad y artesanía.