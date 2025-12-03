Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao Noja se ha transformado en una bonita postal navideña ideal para visitar en el puente de diciembre o durante los días de vacaciones escolares

Son fechas en las que muchos buscan disfrutar de los mercadillos más mágicos de la Navidad. Tanto en el puente de diciembre como en los días de las próximas vacaciones escolares familias enteras planean escapadas a ciudades como Praga, Budapest, Estrasburgo o Viena que se engalanan cada año con espectaculares decoraciones navideñas, convirtiéndose en auténticas ciudades de cuento.

Sin embargo, no hace falta irse tan lejos. La Red de Ciudades de la Navidad ha elegido este año a Noja como la Villa Europea de la Navidad 2025. Se trata de una organización dedicada a promover los valores culturales, sociales y económicos de las celebraciones navideñas en el Viejo Continente. Para estar a la altura de este reconocimiento, el municipio cántabro, que es uno de los pueblos de veraneo favoritos de los vizcaínos y a una hora escasa en coche desde Bilbao, se ha transformado en una bonita postal navideña con varias atracciones que harán que la localidad rebose ilusión navideña por todos sus rincones.

Dos soldaditos de plomo dan la bienvenida al poblado navideño del Parque Marqués de Velasco, la principal atracción. El encendido oficial tuvo lugar este pasado sábado, cómo no, al ritmo de uno de los villancicos más famosos , el 'All I Want for Christmas is you', de Mariah Carey. Un árbol de Navidad gigante, una noria para los más pequeños, pista de hielo, un tren repleto de regalos, un Papa Noel a bordo de su trineo tirado por renos, casitas de fantasía habitadas por elfos, puestos con dulces típicos y artesanía local... Todo ello acompañado de luces centelleantes, una cuidada decoración y música en directo.

La música coral tendrá un papel destacado con el Coro Portus Victoriae, que interpretará villancicos los días 14, 21 de diciembre y 4 de enero en la Plaza de la Villa. El Concierto de Año Nuevo, a cargo de la Camerata Altamira, se celebrará el 28 de diciembre en la iglesia de San Pedro. También habrá actividades variadas como un concurso de jerseys navideños este domingo 7 de diciembre.

Esquimales, pingüinos, iglús...

Además, se ha instalado en el Palacio de Albaicín la Casa de la Navidad con espectáculos teatrales, talleres, conciertos e iluminación 3D para crear diferentes figuras. Las entradas ya están totalmente agostadas pero el acceso a su jardín engalanado para la ocasión es libre.

El pasado diciembre, Noja fue reconocida oficialmente como Villa Europea de la Navidad 2025 en un acto celebrado en Brno (República Checa). En el mismo evento, Vilna (Lituania) fue designada Capital Europea de la Navidad 2025, mientras que Celje (Eslovenia) recibió el título de Ciudad Europea de la Navidad 2025.

Desde su inauguración el pasado sábado, son muchas las personas que se han acercado al municipio y que se han hecho las pertinentes fotos para el recuerdo. La escena invernal, inspirada en Laponia, es una de las más espectaculares y más fotografiadas. También la de los osos polares, los esquimales, los pingüinos, los iglús o los Reyes Magos... El poblado navideño permanecerá abierto hasta el 5 de enero.