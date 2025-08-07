El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 7 de agosto
El mirador del Tombo, sobre el bosque de Corona. Debajo, rincón de Cordiñanes con los hórreos en primer plano. Sergio García

El pueblo que mira a la montaña para saber la hora

En el valle de Valdeón, donde Pelayo juró como rey y abrió la Reconquista, todavía se escuchan los ecos de antiguas monterías para dar caza al lobo

Sergio García

Sergio García

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:26

Confieso que llegué sin aliento, primero porque los años pesan, y segundo porque para cuando llegas al mirador del Tombo llevas más de una hora ... enfilando repechos, algunos con desniveles del 20%, encajados en un valle que es cicatriz excavada entre los macizos Occidental y Central de los Picos de Europa. Claro que el escenario ayudaba a pasar el trago: un bosque atlántico, el de Monte Corona, poblado de hayas, robles, tilos, castaños y fresnos; el cielo despejado y surcado por águilas y buitres, que patrullan las paredes agrestes y los tortuosos canales que se elevan hasta las cumbres donde habitan los rebecos; el río Cares, que desciende cascabeleante entre pozas donde el agua se remansa y las truchas levantan el limo en busca de comida. Hay tanta vida alrededor que cuando uno irrumpe en ese universo y pone en alerta a todo lo que se mueve, el silencio se escucha. Un escenario de belleza tan abrumadora que no cuesta dar crédito a la leyenda que asegura que Pelayo escogió este emplazamiento para ser elegido rey, dando con ello comienzo a 800 años de Reconquista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Radar de tramo de Saltacaballo: ¿dónde empieza y dónde termina exactamente?
  2. 2

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  3. 3

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  4. 4 Estos son los pueblos más baratos para comprar una casa en Euskadi
  5. 5

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  6. 6

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  7. 7

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  8. 8

    El vasco que bate récords en aguas gélidas entre medusas gigantes
  9. 9

    Leticia Sabater: «He tenido muchísimos rolletes vascos»
  10. 10

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El pueblo que mira a la montaña para saber la hora

El pueblo que mira a la montaña para saber la hora