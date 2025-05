El pueblo medieval que surgió de los escombros

La escultura más grande del mundo. Así se define Territorio ArtLanza. Así lo hace, al menos, Félix Yáñez, el autor de esta recreación de un ... pueblo medieval en Quintanilla del Agua, en el valle del Arlanza burgalés. Este escultor convertido casi en arquitecto empezó allá por 2008 a edificar una plaza castellana típica. En un principio, la idea era crear un entorno bonito para la zona exterior de su taller de escultura. Las piezas de terracota ahora solo se venden por encargo, y Yáñez se ha centrado en levantar un lugar en el que poder pasar un día diferente, desde 2019 cuenta incluso con un espacio exclusivo para niños.

Félix, ideólogo y ejecutor, todavía se sorprende del camino y derrotero que ha tomado su proyecto. «Preveía la afluencia porque, al principio, cuando comencé con la plaza antigua, venía gente y regresaban, pero no lo hacían solos, venían con amigos. Entonces pensé que, si hacía más elementos, llegaría más gente, se correría la voz, como así ha sido», explica.

«Ves a gente mayor llorar, la gente te abraza, se emociona. A mí me sigue sorprendiendo el significado que esto tiene para la gente. Es algo inexplicable, aparte de una satisfacción por el hecho de haber construido esto», reconoce Yáñez. Lo que ha construido es un pueblo medieval castellano, sus tiendas, sus negocios, casas, patios de corralas, plazas… Es una especie de cápsula del tiempo. «Cuando comencé con este proyecto, la vida de pueblo estaba desapareciendo, pero ahora es que ya no existe. Cuando empecé a construir, en mi pueblo se hacía la matanza, había escuelas... Ahora no. Esa vida que los más mayores hemos conocido ha desaparecido», recalca.

Nada está bocetado, nada está planificado, todo bulle en la mente de Félix. Todo está construido con materiales reciclados. Al principio cogía elementos de escombreras, cuando estas se eliminaron, los vecinose le han dado escombros de derribos y materiales de los que se iban a deshacer. «Los materiales de los que disponía me iban llevando a la siguiente escultura», reconoce. «Es una tontería planificar porque sé que, al final, lo voy a cambiar porque no encuentre los materiales que esperaba. No puedes programar porque dependes de lo que te encuentras o de lo que te dan. Ha sido un improvisar día a día lo que, además, ha hecho esto más atractivo para mí. No he tenido compromisos ni obligaciones con nadie», explica Félix.

La construcción de la zona infantil, o más orientada a los niños, porque los adultos la pueden disfrutar igualmente, comenzó hace unos seis años, cuando acabó con la recreación del pueblo antiguo. Llevaba diez años construyéndolo y no solo se quedó sin terreno, sino que le apetecía un cambio. «Después de 10 años construyendo casas, calles, plazas, tejados, ventajas en blanco y negro me apetecía color, también hacer algo para los niños, hacer algo para ellos porque vienen muchas familias con sus pequeños», rememora.

Aquí sí que planifica un poco más lo que va a construir, pero no el cómo. Sigue sin haber bocetos. Lo que encuentra le marca cómo lo tendrá que hacer. Unos árboles secos dados la vuelta son unas medusas perfectas, por ejemplo. Pero lo que sí tiene que programar es qué personajes de dibujos animados recrea. «He hecho a Mafalda, a Pedro Picapiedra, Obélix y resulta que son mis dibujos animados, no los de los niños. Creía que correrían a abrazar a Mafalda y no, son los padres los que lo hacen, así que me tengo que poner con Bob Esponja», señala.

En la zona infantil encontramos el torreón de doña Urraca, de Covarrubias, a todo color, al igual que una Catedral de Burgos o el castillo de Alma, su nieta. En esta zona infantil también ha hecho un guiño a Silos, a su arco y su ciprés y al valle del Arlanza. «Quiero retomar el tema de los coches clásicos», reconoce este artista, escultor, creador y mente inquieta y sensible.