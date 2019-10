10

Pink Tones, en el Kafe Antzokia

Dentro de la gira 'Welcome to the machine tour', un homenaje a la obra musical de Pink Floyd e interpretando la música de una de las bandas más innovadoras de todos los tiempos , actuarán el sábado a las 22:00 horas en el Kafe Antzokia. Disfruta de un viaje de tres horas que hipnotiza con la mejor música de la banda británica.