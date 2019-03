Por los caminos del Bierzo Las minas romanas de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. Cuatro recorridos por los caminos de la región leonesa que pisaron peregrinos, ermitaños, templarios, mineros y guerrilleros antifranquistas PEDRO ONTOSO Jueves, 14 marzo 2019, 16:04

La primera vez que pisé el suelo de El Bierzo era casi un territorio virgen. Mientras en la discoteca del Hotel Temple de Ponferrada las bolas y los cañones de iluminación se reflejaban en la pista, en lo alto de Piornedo las excavadoras abrían una carretera para mejorar la calidad de vida de la aldea, donde ancianas con el pañuelo atrapado en el moño se asomaban entre las pallozas. Me perdí en Los Ancares y comí entre colmenas aisladas con paredes de piedra para defenderse de la voracidad golosa de los osos. Manché mis zapatillas con la tierra dorada de Las Médulas y saboreé las anguilas fritas de Posadas. Entonces se empujaba con un vino gordo que nada tenía que ver con los mencía de ahora. La queimada reconfortaba y abisagraba la amistad en aquellas noches en las que los abuelos contaban historias de pastoreo y de lobos, de picos y pistolas en los años del hambre. Fue hace más de 30 años. Luego he vuelto varias veces más.

El Bierzo (León) Cómo llegar Ponferrada, la capital de la comarca, se encuentra a 110 kilómetros al oeste de la ciudad de León. Web turismodelbierzo.es .

Las últimas he fijado la base en Molinaseca, un pequeño pueblo pegado a Ponferrada por el que discurre el Camino de Santiago. Es casi una aldea, un enclave tranquilo con un puente medieval de siete arcos que invita a pasear por su calles -conservan el sabor jacobeo-, y a conversar con sus vecinos. He subido varias veces hacia la Cruz de Ferro, aduana obligada de los peregrinos, que depositan una piedra cuando pasan por este punto. Antes he pasado por Riego de Ambrós y El Acebo en una subida con grandes vistas hacia los Montes Aquilanos. A media ruta, hay una bifurcación hacia la herrería de Compludo, que data de la época medieval. Ubicada junto a un pequeño río, ha estado cerrada los dos últimos años, pero ahora la intención es abrir la fragua con la contratación de un vigilante. En el pueblo contiguo hay una taberna con carácter para reponer fuerzas.

Los antiguos poblados mineros

Playa fluvial de Molinaseca.

Castrillo de los Polvazares

Calle empedrada de Castrillo de los Polvazares. / VÍCTOR MARQUÉS

El Valle del Silencio

VIsta nocturna del castillo templario de Ponferrada. / MAITE BARTOLOMÉ

Rutas con sabor literario