Música, juegos de mesa, zombies, patatas, cerveza... Elige tu plan del fin de semana en Álava El Freak Festival, el Made in Araba Day, la Rock&Rugby Festa o la Gorbeia Experience se suman a la habitual oferta cultural del territorio

Iñigo Miñón Jueves, 16 de octubre 2025, 17:52 | Actualizado 17:57h.

De viernes a domingo | Palacio Europa Freak Festival 2025

El Palacio Europa acoge durante todo el fin de semana el Freak Festival, convención en la que conviven el ocio y la cultura. La actividad está dirigida a fomentar el juego de mesa como expresión cultural, a celebrar en comunidad la diversidad de una afición tan antigua como el tiempo y a acercar a quien no la conozca un mundo por descubrir. Con ludoteca de juegos de mesa, rol, talleres de escritura creativa, puestos de artistas y tiendas, presentaciones de libros, torneos y juegos como Clank, Dominion o Las Islas Valentine.

Horarios: viernes, de 17:30 a 21:00 horas; sábado, de 10:00 a 21:00; y domingo, de 10:00 a 14:00. Entrada libre hasta completar aforo.

Las inscripciones a las actividades serán presenciales: en el puesto de información o, en el caso de los juegos de mesa y los torneos, en el puesto de la ludoteca. Cada inscripción se abrirá en la misma mañana o tarde en la que vaya a tener lugar la actividad.

Viernes y sábado | Salburua, desde las 19:00 horas Oktoberfest en Salburua

La tradicional Oktoberfest bávara llega este fin de semana a Vitoria. Lo hace en Salburua, donde nueve bares del barrio ofrecen una propuesta que une cerveza y gastronomía (viernes y sábado). Por 5 euros, los asistentes podrán disfrutar de la clásica jarra de medio litro de la elaboración alemana acompañada de una salchicha o una especialidad culinaria (cada local ofrece la suya), un pedido que da derecho a participar en un sorteo especial. El evento, además, estará amenizado por la txaranga Kirrinka.

Los bares participantes son Mullin's Irish-Pub, Alquimia, Raw, Hirusta, Goya, Akure, Kukai, Circular y Gros.

Viernes | Bar Óxido, 20:00 horas Gorka Aguinagalde

Gorka Aguinagalde (Vitoria, 1959) es actor, cómico, músico, guionista, monologuista… En este ocasión presenta 'A Pelo', un monólogo de humor que habla de aquí, de allí y de más allá. «Humor bonito…del norte». Risas aseguradas para la tarde del viernes en el Bar Óxido (Zapatería, 97).

Aguinagalde es conocido por su participación en películas como Airbag, Año Mariano, Gente Pez, Negociador o, más recientemente, Ane; además de en series como Allí abajo, Mi querido Klikowsky o El Pueblo.

Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes | Jimmy Jazz, 20:30 horas Bad Manners + Potato

Bad Manners lleva cinco décadas exportando su ya mítico ska a todo el mundo, desde los pequeños pubs que les vieron crecer en su Londres natal hasta los grandes escenarios en festivales alrededor del globo. Una banda que desde la primera hasta la última nota hará cantar y bailar a su público, haciendo de cada concierto una fiesta. En la Jimmy Jazz estarán acompañados de otra banda legendaria, local en este caso, como Potato, que acaba de grabar los temas del que será su próximo trabajo de estudio, 'Todavía hay quien resiste', que verá la luz en diciembre en la Azoka de Durango.

Entrada anticipada: 25 euros. Apertura de Puertas: 19:30 horas.

Viernes | Urban Concept, 21:00 horas Tributo a Maná, Jarabe de Palo y Los Rodríguez

La banda tributo Mescalina rinde homenaje en este show a tres grupos míticos del rock latino como Maná, Jarabe de Palo y Los Rodríguez. En tres pases, este show interpreta los repertorios más exitosos de cada uno (entre cada pase hay descansos de 10 a 15 minutos, durante los cuales se pinchan los éxitos más memorables del género, manteniendo la energía del evento al máximo). Un directo enérgico interpretado por músicos de dilatada experiencia, con un hit tras otro reproducidos fielmente en vivo.

Entradas: 15 euros anticipada, 20 en taquilla. Apertura de puertas: 20:00 horas.

Viernes y sábado | Gorbeialdea Gorbeia Experience

La Cuadrilla alavesa de Gorbeialdea se convierte en el escenario de 'Gorbeia Experience', un festival que invita a locales y visitantes a disfrutar de un fin de semana lleno de aventura, naturaleza, cultura y gastronomía. Este sábado ofrece experiencias para todos los gustos con senderismo por los robledales de Murgia (Zuia) hasta la ermita de Jugatxi, rutas de birding desde Untza (Urkabustaiz) hacia el Salto del Nervión y paseos a caballo con Hípica Eribe o Hípica Gopegi.

Además, se han programado circuitos de aventura entre árboles con Hontza Extrem en Oleta (Aramaio), talleres de alfarería vasca en Elosu (Legutio), la experiencia 'Pastor por un día' en Atxeta Gazta (Oleta, Aramaio) y la actividad de micología, donde un guía profesional enseñará a identificar setas comestibles y especies sorprendentes en los bosques de Gorbeia. Además, se podrá disfrutar de sesiones de yoga y cerámica en La Cabaña Pottery Plants, con brunch incluido.

El domingo, el programa arrancará con un senderismo interpretativo desde Murgia (Zuia) hasta el Santuario de Oro, donde se realizará una visita guiada con explicaciones sobre su historia, arquitectura y tradiciones.El festival continuará con el evento de cierre, gratuito y abierto a todo el público, que incluirá música en directo, un 'hamaiketako' con productos locales de Gorbeia y el concurso en el que las personas podrán poner a prueba su conocimiento sobre este destino y optar a premios especiales.

Sábado | Plaza de la Virgen Blanca y plaza de la Provincia, 11:00 horas Made in Araba Day

El enorme potencial de las industrias y empresas de la provincia volverá a centrar el 'Made in Araba Day'. La segunda edición de esta feria, impulsada por la Diputación, regresa al centro de Vitoria para reivindicar el valor y los productos que manufacturan firmas «referentes». Celebrará su jornada central este sábado en dos ubicaciones: la plaza de la Virgen Blanca y la plaza de la Provincia. Desde las 11.00 hasta las 14.00 horas, se desarrollarán actividades para público general donde las empresas «abrirán sus puertas» de forma simbólica, instalando stands a pie de calle en las dos céntricas plazas, donde la ciudadanía pueda acercarse a conocer algunos de los datos más sorprendentes de la actividad empresarial alavesa.

En estos espacios estarán las empresas más grandes del territorio como Mercedes Benz, Michelin, Aernnova o Vidrala, pero también otras medianas y pequeñas que son líderes en sus respectivos campos o que están impulsando la innovación en el territorio como Aidtec, AJL Ophthalmic, AVS, Dorlet, Egoin, i+MED, Inconef o Udapa.

La Feria de empresas estará ubicada en la plaza de la Provincia desde las 11:00. En la carpa de la Virgen Blanca habrá un taller científico infantil (11:30), un diálogo sobre el sector de las biociencias en Álava (12:30), un teatro familiar (13:00) y un juego de pista familiar.

Feria de la Castaña

Apellániz acoge este fin de semana una nueva edición de la Feria de la Castaña, que pone en valor uno de los productos más típicos del otoño. Es el homenaje anual que la Montaña Alavesa brinda a este fruto seco saludable y versátil.

El sábado el programa ofrece ecopaseos (10:00 horas), taller de cestería (17:00), cosecha colectiva de castañas (17:30) y asado participatico (19:30).

El domingo habrá mercado de productores de Montaña Alavesa (10:00-14:30), ecopaseos al castañar (10:00 y 12:00), exhibición de tala con motosierra (11:00) y catas gastronómicas (11:30), a cargo de Luis Sosoaga (pastel de castaña) y Mendebaldeko Ogia (pan de castaña).

Sábado | Hell Dorado, 13:30 horas Arnau & The Honkytonk Losers

Las vermouth sessiones de Hell Dorado presenta este sábado a Arnau & The HonkyTonk Losers, una banda nacida en Bilbao a finales de 2022. Su sonido responde a la confluencia de diversos estilos que van desde el honkytonk a la americana al country-rock con ecos folk. A la cabeza de las composiciones figura el cantautor gerundense Arnau Coderch, que pasó pasa un tiempo presentando su obra en Austin (Texas). Tras establecerse en Bizkaia completa su trabajo en solitario con la grabación de The Road (2020) para partir después este un nuevo proyecto, Arnau & The HonkyTonk Losers, apopyado en un experimentado grupo de músicos de la escena vizcaína. En directo y acompañando la carismática figura de Arnau Coderch, que interpreta con elegancia sus composiciones a la guitarra, se encuentra una solvente banda de músicos que nos traslada a un auténtico honkytonk de Texas.

Entradas: 12 euros anticipada; 15 en taquilla. Apertura de puertas: 13:00 horas.

Sábado | Gaztetxe, 18:00 horas IV Rock&Rugby Festa

Cuarta edición de la Rock&Rugby Festa del Gaztedi, donde música y deporte se dan la mano. Con los conciertos de Beinke (18:30) y Alikates (20:15) y el broche final del DJ Bolero. No faltarán el merchandising del equipo, sorteos, el pintxopote... Y mucha marcha.

Beinke hace punk-rock. Alikates es una banda de sobra conocida en el panorama musical alavés. Formada en 2008, brindan un hard-rock guitarrero que ofrece temas propios mezclados con versiones de Barricada, La Polla, Metallica, Motorhead...

Sábado | El Boulevard, 20:00 horas 'Survival Zombie Halloween'

El Boulevard se convertirá este sábado en un escenario postapocalíptico con 'Survival Zombie Halloween', una experiencia inmersiva de seis horas que pondrá a prueba a cientos de participantes entre zombies y supervivientes. Se trata de un evento que combina teatro en vivo, rol y ambientación cinematográfica para sumergir a los asistentes en un auténtico apocalipsis. Los participantes deberán correr, esconderse, resolver pruebas, conseguir información, ayuda y, por encima de todo, intentar sobrevivir. Su reto será evitar el contacto con los zombies que acecharán en cada rincón del centro comercial y sus alrededores. Vivirán su propia película.

El check-in comenzará a partir de las 20:00 horas, cuando los participantes podrán empezar a caracterizarse y recibir instrucciones, y el juego arrancará oficialmente a las 23:00 horas, prolongándose hasta las 05:00 de la madrugada.

Sábado | Jimmy Jazz, 20:00 horas Jurassic Punk: Arpaviejas+Vómito+Distorsión

Nace un nuevo proyecto en la Jimmy Jazz, el Jurasicc Punk. De «cuando los dinosaurios dominaban la tierra», como reza su cartel anunciador. En su primera edición cuenta con tres bandas que prometen una tarde-noche inolvidable.

Arpaviejas es la más joven de las tres, pero con sus casi treinta años sobre los escenarios ya se han ganado un hueco entre los viejos punks.

Vómito llevan más de cuarenta en escena. Y lo están celebrando con nuevo trabajo en la calle y actuaciones que repasan todos sus clásico.

Distorsión es una de últimas bandas vivas de la mítica margen izquierda vizcaína. Formados en 1985, vuelven la carga despues de unos meses de descanso para seguir bailando el «boggie cojonudo».

Entradas: 18 anticipada, 23 en taquilla.

Sábado | Teatro J. Ibáñez de Matauco, 20:00 horas Sergio Encinas: Monólogos y otras movidas

'Monólogos y otras movidas' en el espectáculo de humor de Sergio Encinas, un cómico vallisoletano que con 15 años se subió a los escenarios y ya lleva más de veinte sobre las tablas. El show ofrece un repaso por la actualidad sin dejar de lado tiempos pasados..

Empezó ganando varios concursos nacionales de monólogos y así consiguió hacerse un hueco en el circuito nacional de comedia, donde ha realizado más de 1.500 actuaciones. Siempre le ha gustado interpretar sus monólogos de una manera directa y sencilla para que su humor pueda llegar a espectadores de todas las edades y lugares.

Entrada: 15 euros.

Sábado | Hell Dorado, 21:30 horas Private Function + Discípulos de Dionisos

Private Function es una banda de rock'n'roll con alma punk que ha llegado a ser dos veces número uno en las listas de venta de Australia. Que se ha labrado la reputación de ser una de las bandas más explosivas, impredecibles e imprescindibles del país oceánico durante los últimos siete años. Su reputación, tanto dentro como fuera del escenario, y sus desquiciadas tácticas de marketing les preceden constantemente, impulsados por una mezcla de chaladas ocurrencias y gags nostálgicos.

En la sala vitoriana estarán acompañados de Discípulos de Dionisos. «Grupos como nosotros sólo hay uno y cuando desaparezcamos no habrá ninguno», se presentan ellos mismos. Una frase cierta e irreprochable que define a la banda que, hablando muy clarito de sexo, menos sutilezas expresa en sus temas.

Entradas: 20 euros anticipada, 23 en taquilla. Apertura de puertas: 21:00 horas.

Domingo | Villanueva de Valdegobía, 10:00 horas Feria de la Patata

Villanueva (Valdegovía/Gaubea) acogerá este domingo su XXXII Feria de la Patata, una cita tradicional que pone en valor uno de los productos más emblemáticos del valle. Durante toda la jornada, que dará comienzo a las diez de la mañana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un mercado de productores locales, degustaciones, música, talleres infantiles y muchas más actividades para todos los públicos.

Entre las propuestas destacadas de esta edición se encuentra el II Concurso de la Patata más Grande, abierto a todas las personas que hayan cultivado este producto en su huerta o explotación agrícola durante este año. Las inscripciones se realizarán el mismo día de la feria, y las patatas participantes podrán entregarse entre las 10:00 y las 12:00 en el stand de la Oficina de Turismo de Valdegovía. La ganadora será la de mayor peso, con un premio de 100 € y un trofeo.

Domingo | Centro Cívico Aldabe La gran aventura de James y Ernest

Los artistas amateur vuelven a los escenarios de Vitoria con la programación otoñal de Auzo Eszena, con ocho nuevas propuestas. Este fin de semana es el turno de 'La gran aventura de James y Ernest', una obra teatral que se mueve entre magia e imaginación y es presentada por Auskalhop en el centro cívico Aldabe.

Tras el hundimiento de su barco, James y Ernest sobreviven pero la corriente de la vida les lleva por terrenos opuestos. En ese mundo entre la magia y la imaginación, volverán a encontrarse, pero no sin dificultad. ¿Qué tienen que ver la hija de los Darling y el niño que no quería crecer en esta historia de Nunca Jamás?

La venta de entradas por Internet, a través de la web municipal con precios de entre 5 y 7 euros, se cierra una hora antes de empezar el espectáculo. Hasta la hora del espectáculo se pueden comprar entradas en cualquier centro cívico o instalación deportiva (excepto frontones).