Profesionales de Osakidetza y perfiles lingüísticos

El 59% de las plazas de la sanidad pública exigen atención en euskera y la demanda es del 16,2%

Teresa Perales y José Manuel Dopozo

Plataforma Unidas por la igualdad lingüística

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:02

En la presentación de la propuesta de ley para eliminar los índices de obligado cumplimiento en las administraciones públicas y facilitar la sustitución del personal ... castellanohablante por personal vascohablante, el portavoz del PNV, Markel Olano, comparaba su proyecto de ley con las cuotas para compensar una presencia minoritaria de un género o una etnia. Esta comparación resulta sangrante, especialmente cuando la cuota que se pretende es de 0% para trabajadores castellanohablantes y 100% para vascohablantes.

