¿Blanquear el franquismo?

Resurgen voces revisionistas. Por ignorancia, por inconsciencia o por no haber aprendido de nuestro pasado inmediato

Roberto Lertxundi

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:01

Lo celebraremos con champán. También hoy, igual que hace 50 años. La muerte de Franco (en la cama) me pilló 'enchopanado', refugiado en las torres ... de Zabalburu, una de las pocas casas de Bilbao que tenía salida de garaje propia y que facilitaba mis movimientos en la clandestinidad. Mi agradecimiento perpetuo a quienes se jugaban mucho echándonos una mano. Se jugaban mucho porque el franquismo -Franco murió en la cama, pero al franquismo nos lo cargamos en la calle- fue una dictadura sanguinaria (últimos cinco asesinatos 'legales' en septiembre del 75, menos de dos meses antes de la muerte del dictador), sin ningún atisbo de reblandecimiento.

