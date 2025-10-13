Farmacia, imprescindible para la salud y la sociedad

El lema del reciente Día Mundial Farmacéutico, 'Piensa en salud, piensa en farmacia', es una realidad diaria en Euskadi: somos los profesionales de la salud ... más accesibles. Cada día, más de 100.000 personas entran en alguna de las 843 farmacias vascas. El 60% de la población acude antes a la farmacia que al médico, lo que muestra nuestra capacidad para descongestionar la Atención Primaria y mejorar el acceso al sistema de salud.

Uno de cada tres ciudadanos entra solo en busca de consejo sanitario y sale sin adquirir un medicamento, pero con la información necesaria para cuidar su salud. Son 7,5 millones de consejos al año y unas 120.000 horas equivalentes a consultas médicas, de enfermería o urgencias, que generan un ahorro importante al sistema sanitario.

El 91,3% de la ciudadanía valora de forma positiva nuestra labor, la puntuación más alta entre las profesiones sanitarias. El 80% cree que la farmacia puede ofrecer más servicios y 9 de cada 10 quieren mayor integración entre farmacia comunitaria y Atención Primaria. Nuestra vocación de servicio se refleja en dos ejemplos: la labor infatigable durante la pandemia y las más de 120.000 recetas dispensadas cada día, un 99,5% electrónicas.

Todo esto es posible gracias a la implicación de más de 3.800 profesionales de la salud, más del 80% mujeres, que desarrollan su labor asistencial en farmacia comunitaria, atención primaria, hospitalaria, fabricación y distribución de medicamentos, investigación y docencia, salud pública, administración sanitaria, análisis clínicos, nutrición y dietética, óptica y acústica u ortopedia.

Tenemos desafíos importantes: integrar de manera más eficiente la farmacia en el sistema, lograr una comunicación bidireccional y de valor con otros profesionales, mejorar la adherencia a los tratamientos. Muchos retos, siempre con las personas en el centro y colaborando con la Administración sanitaria al servicio de la sociedad. Estamos a tiempo de desarrollar nuevas iniciativas y arriesgarnos a llevarlas a cabo.

Actuar con visión global -'One Health'-nos implica en iniciativas multidisciplinares para responder a retos de salud pública: campañas sanitarias, atención a grupos vulnerables y, muy especialmente, en drogodependencias con programas de intercambio de jeringuillas, dispensación de metadona o prevención y detección de VIH y sífilis. Somos conscientes de que no estamos solos.

Deseamos colaborar con la Administración, con otros profesionales sanitarios y las entidades del tercer sector. Garantizamos el uso seguro y eficaz de los medicamentos, ofrecemos un servicio de urgencia muy amplio, apoyamos la educación sanitaria y las campañas de salud pública. Nuestra labor busca conseguir una equidad real en el acceso a la salud. Podemos sumar para seguir creciendo y queremos crecer para seguir sumando.

El lema de este año se acompaña de la leyenda '#ConCienciaFarmacéutica para mejorar el mundo'. Destaca la doble vertiente de la profesión: la ciencia farmacéutica y la creciente labor social. Nuestra profesionalidad como máximos conocedores y responsables de los medicamentos es indudable, pero la labor social no siempre se conoce: convenios con Eudel, Emakunde, salud mental, prevención del suicidio o soledad no deseada, participación en hospitales y grupos pluridisciplinares para la investigación de nuevos fármacos y el papel en el medio rural.

El modelo farmacéutico mediterráneo, al que pertenecemos, es referencia mundial pero afronta retos complejos: resistencia antimicrobiana, acceso sanitario, cambio climático y dificultades financieras. Junto a la transformación digital, estos desafíos nos impulsan a participar en iniciativas como el Pacto Vasco de Salud para reforzar el sistema público.

Animamos a instituciones y profesionales de la farmacia a transmitir el orgullo de pertenencia a esta profesión con vocación de servicio imprescindible para la sociedad. Como farmacéuticos y farmacéuticas seguiremos aportando ideas y trabajo. Compartiremos nuestros conocimientos y uniremos nuestro valor social y asistencial en favor de la salud del paciente. Reforzar el papel de la profesión es apostar por una asistencia sanitaria más segura, sostenible y coste-efectiva. La sociedad cambia y, como Consejo de Farmacéuticos del País Vasco, queremos personas motivadas y orgullosas de ejercer esta maravillosa profesión con profesionalidad, dignidad y de forma sostenible.