Farmacia, imprescindible para la salud y la sociedad
Nuestro modelo, referencia mundial, afronta retos como la resistencia antimicrobiana, el acceso sanitario o el cambio climático
Milagros López de Ocáriz , Juan Uriarte , M. Á. Gastelurrutia
Presidentes de los colegios oficiales de farmaceúticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
Lunes, 13 de octubre 2025, 00:07
El lema del reciente Día Mundial Farmacéutico, 'Piensa en salud, piensa en farmacia', es una realidad diaria en Euskadi: somos los profesionales de la salud ... más accesibles. Cada día, más de 100.000 personas entran en alguna de las 843 farmacias vascas. El 60% de la población acude antes a la farmacia que al médico, lo que muestra nuestra capacidad para descongestionar la Atención Primaria y mejorar el acceso al sistema de salud.
Uno de cada tres ciudadanos entra solo en busca de consejo sanitario y sale sin adquirir un medicamento, pero con la información necesaria para cuidar su salud. Son 7,5 millones de consejos al año y unas 120.000 horas equivalentes a consultas médicas, de enfermería o urgencias, que generan un ahorro importante al sistema sanitario.
El 91,3% de la ciudadanía valora de forma positiva nuestra labor, la puntuación más alta entre las profesiones sanitarias. El 80% cree que la farmacia puede ofrecer más servicios y 9 de cada 10 quieren mayor integración entre farmacia comunitaria y Atención Primaria. Nuestra vocación de servicio se refleja en dos ejemplos: la labor infatigable durante la pandemia y las más de 120.000 recetas dispensadas cada día, un 99,5% electrónicas.
Todo esto es posible gracias a la implicación de más de 3.800 profesionales de la salud, más del 80% mujeres, que desarrollan su labor asistencial en farmacia comunitaria, atención primaria, hospitalaria, fabricación y distribución de medicamentos, investigación y docencia, salud pública, administración sanitaria, análisis clínicos, nutrición y dietética, óptica y acústica u ortopedia.
Tenemos desafíos importantes: integrar de manera más eficiente la farmacia en el sistema, lograr una comunicación bidireccional y de valor con otros profesionales, mejorar la adherencia a los tratamientos. Muchos retos, siempre con las personas en el centro y colaborando con la Administración sanitaria al servicio de la sociedad. Estamos a tiempo de desarrollar nuevas iniciativas y arriesgarnos a llevarlas a cabo.
Actuar con visión global -'One Health'-nos implica en iniciativas multidisciplinares para responder a retos de salud pública: campañas sanitarias, atención a grupos vulnerables y, muy especialmente, en drogodependencias con programas de intercambio de jeringuillas, dispensación de metadona o prevención y detección de VIH y sífilis. Somos conscientes de que no estamos solos.
Deseamos colaborar con la Administración, con otros profesionales sanitarios y las entidades del tercer sector. Garantizamos el uso seguro y eficaz de los medicamentos, ofrecemos un servicio de urgencia muy amplio, apoyamos la educación sanitaria y las campañas de salud pública. Nuestra labor busca conseguir una equidad real en el acceso a la salud. Podemos sumar para seguir creciendo y queremos crecer para seguir sumando.
El lema de este año se acompaña de la leyenda '#ConCienciaFarmacéutica para mejorar el mundo'. Destaca la doble vertiente de la profesión: la ciencia farmacéutica y la creciente labor social. Nuestra profesionalidad como máximos conocedores y responsables de los medicamentos es indudable, pero la labor social no siempre se conoce: convenios con Eudel, Emakunde, salud mental, prevención del suicidio o soledad no deseada, participación en hospitales y grupos pluridisciplinares para la investigación de nuevos fármacos y el papel en el medio rural.
El modelo farmacéutico mediterráneo, al que pertenecemos, es referencia mundial pero afronta retos complejos: resistencia antimicrobiana, acceso sanitario, cambio climático y dificultades financieras. Junto a la transformación digital, estos desafíos nos impulsan a participar en iniciativas como el Pacto Vasco de Salud para reforzar el sistema público.
Animamos a instituciones y profesionales de la farmacia a transmitir el orgullo de pertenencia a esta profesión con vocación de servicio imprescindible para la sociedad. Como farmacéuticos y farmacéuticas seguiremos aportando ideas y trabajo. Compartiremos nuestros conocimientos y uniremos nuestro valor social y asistencial en favor de la salud del paciente. Reforzar el papel de la profesión es apostar por una asistencia sanitaria más segura, sostenible y coste-efectiva. La sociedad cambia y, como Consejo de Farmacéuticos del País Vasco, queremos personas motivadas y orgullosas de ejercer esta maravillosa profesión con profesionalidad, dignidad y de forma sostenible.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión