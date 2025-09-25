El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maika Salguero

Equiparar pensiones mínimas y salario mínimo

Frente al rechazo del Gobierno vasco, la iniciativa legislativa popular se debe tramitar por competencia, recursos y justicia social

Mikel de la Fuente | Arturo Val del Olmo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:02

El Gobierno vasco ha emitido un informe desfavorable a que el Parlamento vasco admita a trámite y debate la iniciativa legislativa popular para complementar las ... pensiones mínimas de la Seguridad Social. Este rechazo contradice su discurso de fomentar la democracia participativa y la justicia social. Supone un atropello a la Constitución, al Estatuto de Gernika y a todas las leyes que llaman a «una mayor participación ciudadana en la función legislativa que corresponde al Parlamento». Implica desprecio a una iniciativa legislativa que ha recabado el mayor número de apoyos de todas las presentadas, no solo por las más de 145.000 firmas sino por el aval de organizaciones sociales y feministas representativas, y por el compromiso público de personas muy destacadas de la vida cultural, académica, deportiva o asociativa, entre ellas el de los máximos representantes de los ocho sindicatos vascos.

