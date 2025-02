Pacto de salud: una ocasión que debemos aprovechar

Estamos asistiendo en Euskadi a un momento largamente esperado por el mundo sanitario y por toda la sociedad: la puesta en marcha de lo que tradicionalmente hemos llamado un pacto por la salud que englobe y comprometa a diversos agentes sociales; partidos políticos, sindicatos, organizaciones ... profesionales, sociedad civil… a todos, porque todos vamos a ser los beneficiados.

Esta es una reclamación histórica de los colegios de Médicos, no solo de los vascos, sino de los de todo el Estado: la necesidad de establecer un gran pacto de salud transversal a nivel nacional. Que más pronto que tarde íbamos a enfrentarnos a una grave crisis en nuestro sistema sanitario era algo de lo que llevábamos muchos años advirtiendo los médicos desde Bilbao hasta Cádiz. Hemos insistido hasta la saciedad en nuestra reclamación a la Administración para que tomara medidas ante lo que finalmente ha terminado sucediendo: un gran cambio social y una falta de relevo profesional innegable que ha repercutido negativamente en el nivel asistencial a la población y en las condiciones laborales de miles de profesionales de la Medicina y de otras profesiones sanitarias que se han sentido desbordados en su labor diaria sin esperanza de solución a corto y, quizá, a medio plazo.

Por fortuna para nosotros, ese gran pacto por la salud que se ha reclamado a nivel estatal está tomando forma en Euskadi, y desde el Colegio de Médicos de Bizkaia nos congratulamos de ello. Parece que, afortunadamente, en nuestra comunidad autónoma estamos intentando ser capaces de aparcar los intereses partidistas, de dejar a un lado la utilización de la situación de la sanidad como arma arrojadiza de interés político y comenzar a dar pasos para, a través del consenso, conseguir reconducir una situación que, en primera instancia, se antojaba muy difícil de revertir.

Ahora bien, una vez inmersos en el proyecto, es fundamental que todos los agentes sociales nos comprometamos, trabajemos por su consecución y no lo abandonemos por intereses particulares. No sería de recibo dar la espantada por el hecho de que el resto de los agentes sociales convocados no atendieran alguna de nuestras peticiones, por necesarias que nos parecieran. Quienes así lo hicieran estarían perdiendo legitimidad para luego protestar.

El modelo sanitario que tenemos es, desde hace mucho tiempo, el mejor regalo que nos hemos hecho como sociedad y que debemos preservar pero, para conseguirlo, es urgente modificar el sistema y en ese indemorable cambio es donde todos debemos comprometernos y demostrar altura de miras conjugando las diferencias que pueda haber con el objetivo primordial de reorganizar el sistema de ese modelo universal, gratuito y público que es el eje del bienestar social, porque no hay nada sin salud.

Es evidente que partimos de una situación complicada y de carencia. Pero ya no es tiempo de lamentarse. Ahora debemos aceptar la realidad tal cual es y mirar hacia adelante. Con los mimbres que tenemos, siendo imaginativos y planificando a medio y largo plazo, nos toca buscar nuevas soluciones. El pacto vasco de salud debe ser la herramienta que nos permitirá hacerlo.

El Colegio de Médicos de Bizkaia, como representante de más de la mitad de las y los profesionales de la Medicina de Euskadi, apoya sin paliativos esta iniciativa en la que está presente a través de su membresía en el Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco. Entendemos que se ha establecido un escenario que, a priori, nos resulta esperanzador. Ya se ha llevado a cabo la fase de análisis y se han definido los valores que sustentan el pacto. El siguiente capítulo, probablemente el más complicado, será el del diseño de las acciones concretas a implementar que deberán ser realistas, factibles, en algún caso distintas a las conocidas hasta el momento, y también expeditivas, pero siempre dotadas de todo lo necesario para poder llevarse a cabo. Al tratarse de estrategias que muchas veces serán de aplicación compleja, y para las que será necesario llegar a un consenso, será indispensable fijar las bases de la negociación, una negociación en la que deberán estar presentes la generosidad, la coherencia y las ganas de llegar a buen fin.

Los integrantes del pacto encontrarán en las médicas y en los médicos a un colectivo dispuesto a trabajar con lealtad, pero sin perder nuestro espíritu crítico. La profesión médica está por la labor de que la Medicina y la Sanidad estén al margen de los vaivenes y de los intereses de unos y otros. Aprovechemos este momento histórico y volvamos a recuperar una sanidad que un día fue ejemplo y que puede volver a serlo. Tenemos la oportunidad. No la dejemos pasar.