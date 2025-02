Examen de víctima

Comenta Compartir

Voltaire nunca escribió o pronunció lo de «Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo». La autoría es de la escritora británica Evelyn Beatrice Hall, autora de 'Los amigos de Voltaire' (1906). Solía utilizar la frase para ... referirse al pensamiento y forma de vivir del francés. No hace falta que te caiga bien Jenni Hermoso para defender su forma de ser víctima. No hay una manera de ser víctima. No lo creo porque 'Ley Orden: UVE' me parezca la mejor ficción televisiva, sino porque soy mujer (también servirá ser persona).

No hay un comportamiento estándar. Puede una mandar mensajes al agresor. Puede mostrarse alegre en un vestuario o en un avión. Claro que aquí hay mucha gente participante en el acoso no sexual y claro que ojalá un beso de Rubiales fuera toda la agresión sexual que las mujeres tuviéramos que sufrir en nuestra vida, pero, haya o no condena, recordar lo obvio justifica el juicio.

