Vida de Ábalos

La UCO le ha detectado a José Luis Ábalos gastos por más de 95.000 euros sin rastro bancario entre 2017 y 2021, el periodo ... en el que fue secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes. La Guardia Civil señala también pagos «sin respaldo documental» del PSOE a Ábalos y su asistente Koldo García. Este último llamaba 'chistorras' a los billetes de 500 euros; 'soles' a los de 200 y 'lechugas' a los de 100. Las metáforas son cromáticas, pero cuesta pillarlas porque usted y yo no solemos ver billetes de más de 50 euros, no podemos efectuar pagos en efectivo de más de 1.000 y tenemos que justificar las extracciones en efectivo de nuestra propia cuenta a partir de los 3.000. Mientras tanto, en el partido del Gobierno le meten 2.928 pavos al asistente de un ministro en un sobre y a veces se lo dejan en la mesa y a veces pasa a recogerlo la mujer del asistente o un motorista. Ojalá en las sedes de los partidos ensobren los billetes en una habitación secreta en la que hay una mesa de billar, un cuadro con la ficha policial de Frank Sinatra y un exboxeador búlgaro abriendo la puerta a quien diga la contraseña, que es el lema del último Congreso Nacional.

La UCO cree que José Luis Ábalos pudo gastar mucho más de esos 95.000 euros de origen desconocido cuyo destino sí han podido concretar. El ministro los distribuyó entre su hijo, su por entonces mujer, sus múltiples parejas simultáneas y su fundación en Latinoamérica. La Guardia Civil contornea la vida exagerada de un político que abanderó la lucha contra la corrupción para no tardar un segundo en encarnarla, la corrupción, por el lado de la voracidad y la impudicia. Heliogábalos. Que tampoco digo yo que fuese fácil su vida. Con Koldo llamando todo el rato con problemas logísticos en el ámbito de las chistorras y Jésica preguntando cómo se llamaba la empresa pública en la que lleva meses enchufada. Por no hablar de esas mañanas en el ministerio. Imagínenselas. El subsecretario, ahí con los planos, explicándole la complejidad técnica de una prolongación de autovía en el Bajo Llobregat y Ábalos pensando que anoche debió retirarse antes y que lo complejo no son las autovías sino amar la vida y amar el amor (tururutú), ser un ministro (y un número 2) algo bohemio y soñador.

Bernedo Higiene política

Las denuncias contra el campamento de Bernedo son ya una docena y empeoran lo de las duchas mixtas que mezclaban a menores y monitores. Mientras la Ertzaintza investiga, parece que la Justicia se pone a funcionar y los partidos se desperezan e incluso se ponen con las preguntas que el escándalo plantea. Una de ellas: ¿hasta qué punto un udaleku al que van niños de diez años puede funcionar como un campamento de formación del Komsomol pero por el lado transfeminista? Hemos leído opiniones pedagógicas de alguno de los monitores que sonaban indistinguibles de una venganza. Recuérdenlo: niños de diez a quince años. Más de un centenar de padres han salido en defensa de la asociación que gestiona Bernedo con una carta en la que, entre otras cosas, agradecen a los monitores haber hecho de la higiene un espacio político y haber dejado claro que el cuerpo es un ámbito político. Esos eran los padres que sí sabían adónde mandaban a sus niños. Otra de las preguntas que habría que responder tiene que ver con la sorpresa del resto de los padres y con lo que eso dice del país. Apuesto a que muchos de ellos daban por hecho que a los chiquillos los iban a adoctrinar, pero pensaban que solo les adoctrinarían lo normal.