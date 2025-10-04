El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Furgón de cola

Vida de Ábalos

El exministro y Koldo cobraban en sobres del PSOE y llamaban «chistorras» a los billetes de 500

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:01

La UCO le ha detectado a José Luis Ábalos gastos por más de 95.000 euros sin rastro bancario entre 2017 y 2021, el periodo ... en el que fue secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes. La Guardia Civil señala también pagos «sin respaldo documental» del PSOE a Ábalos y su asistente Koldo García. Este último llamaba 'chistorras' a los billetes de 500 euros; 'soles' a los de 200 y 'lechugas' a los de 100. Las metáforas son cromáticas, pero cuesta pillarlas porque usted y yo no solemos ver billetes de más de 50 euros, no podemos efectuar pagos en efectivo de más de 1.000 y tenemos que justificar las extracciones en efectivo de nuestra propia cuenta a partir de los 3.000. Mientras tanto, en el partido del Gobierno le meten 2.928 pavos al asistente de un ministro en un sobre y a veces se lo dejan en la mesa y a veces pasa a recogerlo la mujer del asistente o un motorista. Ojalá en las sedes de los partidos ensobren los billetes en una habitación secreta en la que hay una mesa de billar, un cuadro con la ficha policial de Frank Sinatra y un exboxeador búlgaro abriendo la puerta a quien diga la contraseña, que es el lema del último Congreso Nacional.

