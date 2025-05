Tormentas inducidas

Entre los viajes por Oriente Medio, el fracaso mediador en conflictos bélicos y las rebajas de impuestos que amenazan con que lo que llegue a ... Marte sea el déficit público, Trump ha tenido últimamente mucho lío. Pero la auténtica vocación es inesquivable y ayer por la mañana el gran hombre sacó un rato y demostró cuál es su don: llenar de incertidumbre la economía mundial y hundir las bolsas. Lo hizo mes y medio después de la tregua tras la debacle del Día de la Liberación, anunciando que a la Unión Europea le vendrían bien unos aranceles del 50% desde junio. Al instante cayeron las bolsas en lo que fue un 'déjà vu' y una confirmación: el presidente de Estados Unidos no distingue la negociación de la extorsión y es de fiar como un tahúr que use como nombre de pila una ciudad del Misisipi.

Además de poner en la diana a la UE -que se fundó para perjudicar a Estados Unidos: regresa la idea a la Casa Blanca-, Trump amenazó ayer con su variable del arancel personalizado, su arancel de sastrería, a Apple. Y se puso a ordenarle al Reino Unido que extraiga «rápido» petróleo del Mar del Norte para que bajen los costes energéticos. Es una curiosa forma de exigir vasallaje días después de que el pobre Keir Starmer saliese a festejar («fantástico e histórico») el éxito de los acuerdos comerciales con su socio tradicional. Humillar aliados es otra habilidad de Trump, siempre fiel a la filosofía del matón. Pero nada se le da tan bien como desplomar las bolsas. Es un mérito inesperado en el líder providencial de un país en el que más de la mitad de las familias tiene activos bursátiles. Tras la tregua de las últimas semanas, el espectáculo se reinicia. Y es fascinante y obsceno. Está hundiendo los mercados a capricho -le basta con un tuit- el presidente que el jueves premiaba con una cena de gala a los inversores que más pasta le metieran en $TRUMP, su propia criptomoneda. Como la transparencia el mundo Trump no la trabaja desde Miss Universo, la identidad de esos inversores en el negocio presidencial es un misterio, pero se sabe que quien más dinero gastó -veintitrés millones de dólares- fue Justin Sun, joven milmillonario chino al que se investiga con frecuencia, precisamente, por manipular los mercados secundarios.

País Vasco Todo zanjado

Nuestros políticos insisten en la importancia de la innovación y parece que el Gobierno vasco acaba de desarrollar un modelo de crisis absurda que consigue generar estruendo y presenta el valor añadido de no tener importancia. Dos días después de que Eneko Andueza reconociese las dudas que le creaban sus socios nacionalistas y cuestionase las ganas de estos de tenerles en el Gobierno, PSE y PNV informaron de que están mejor que nunca. El lehendakari definió lo ocurrido como un catarro y Eneko Andueza dio las diferencias por zanjadas. Lo hizo con la misma satisfacción con la que las publicitó. El líder socialista no parece temer convertirse en un político que no deja de hacer ese gesto cómplice e interpelante con las cejas («¿Pero no estáis viendo qué jugada maestra?») mientras a su alrededor se genera la incómoda electricidad del estupor. En cualquier caso, olvídenlo. Pradales ya no es el Oswald Mosley de la Margen Izquierda, no se expulsará de Euskadi a los inmigrantes sin título de Harvard y la coalición entre PNV y PSE muestra una solidez ejemplar. Durante unos días, esa coalición ha parecido en términos de guionización y artificio el plató de 'La familia de la tele', pero ya pasó. Como si hubiese sido un sueño.