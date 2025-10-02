El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
Ignacio Pérez
Furgón de cola

Tiempo de navajas

Zupiria relaciona el problema de las armas blancas con «extranjeros sin arraigo»

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:05

Los problemas de seguridad ciudadana son paradójicos. Irrumpen en la realidad con consecuencias materiales -cristales rotos, sangre, ambulancias, puede que incluso cadáveres-, pero suscitan en ... el discurso del gobernante variaciones abstractas, prácticamente espirituales. Lo comprobamos ahora que para las instituciones vascas la inseguridad está dejando de ser una sensación de los demás, una frecuentemente errónea, para convertirse en una preocupación propia. Imagino que falta un poco para el trastorno. Y otro poco más para el desvelo. Ayer le preguntaron al consejero Zupiria por el festival de sucesos de los últimos días y fue él mismo quien hizo el recuento de los navajazos -Solokoetxe, Albia, Coronación…- para pronunciar la siguiente frase: «Es una imagen del momento que en algunos lugares y en algunas circunstancias está viviendo la seguridad en Euskadi».

