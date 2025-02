Sheriff nuevo

J. D. Vance confirmó ayer en Múnich que hay un nuevo sheriff en la ciudad y el desconcierto de las democracias europeas indica que la ... película no es tanto una de Gary Cooper como 'Sillas de montar calientes'. La diferencia está en que el nuevo sheriff no es inesperadamente negro, sino rubio y televisivo. También, a su manera, previsible. Y eso hace peor el desconcierto. Trump está haciendo con los aranceles y con Ucrania lo que dijo que haría. El momento para asombrarse de que alguien como él presida Estados Unidos fue 2016. Su vicepresidente entonces era el níveo Mike Pence, que tuvo su mejor momento en el último momento: cuando cumplió con su deber constitucional en un Capitolio asaltado tras meses de mentiras presidenciales. Que el sucesor de Pence en el cargo, o sea, la nueva mano derecha de Trump, les diese ayer clases de democracia y voluntad popular a los líderes europeos sin que nadie le bajase un poco los humos demuestra que el Viejo Continente está en horas bajas.

De Vance se esperaban en Múnich detalles sobre los planes de Estados Unidos para Ucrania. Los esperaba sobre todo Volodímir Zelenski, que está viendo cómo le desaparece en medio de una guerra el aliado que le enviaba misiles. Le quedan los otros. Los que le dan abrazos y votos en Eurovisión. Y, aun así, una cosa es que las democracias europeas deban aprender a defenderse de una vez, incluso aprender a no hacer de sus propios extremismos un tabú contraproducente, y otra que el vicepresidente de Estados Unidos te dé en la cara un mitin a favor de Alternativa para Alemania, asegurando que el problema de Europa no es Rusia sino la inmigración. Siguiendo con los vaqueros, es como si John Wayne explicase en Shinbone que el problema no es Liberty Valance. «No tengáis miedo», nos dijo ayer J. D. Vance a los europeos citándonos muy cuco a Juan Pablo II. Que el vicepresidente de Estados Unidos, además de inteligente, sea católico dificulta que no sepa que el Papa en aquella homilía famosa no impelía a no tener miedo de patriotas pongamos por caso como el bodoque de Salvini, sino de «acoger a Cristo». Qué tendrá que ver, James David. Estando en Alemania, alguien debería haberle recordado que eso de no tener miedo se lo dijo también la bruja a Hansel y Gretel.

Osakidetza Tratamientos alternativos

Alberto Martínez llegó a la consejería de Salud y canceló el plan de Gotzone Sagardui para integrar en el hospital de Cruces la cirugía cardíaca de Basurto. Ayer se supo que las Urgencias del hospital de Santiago van a reabrir tres años después. Se trata de la rectificación de dos medidas de importancia que generaron una enorme oposición social y que en su día se defendieron a capa y espada como las más idóneas. Cuando Imanol Pradales llegó a Ajuria Enea y apostó por el «cambio sistémico» en Osakidetza vivimos un momento muy curioso. Dos meses antes el lehendakari Urkullu había asegurado que los datos refutaban unas críticas contra el sistema de Salud que tenían, según dejó caer, mucho de inducido. Como el modo más eficaz de juzgar la política consiste en fijarse en los hechos antes que en los discursos, parece claro que el Gobierno vasco ya no piensa lo mismo y rectifica. En algún momento yo llegué a preguntarme cómo iba el presidente del PNV a defender que Urkullu y Pradales acertaban tomando decisiones opuestas sobre el mismo asunto. Todo apunta a que el partido ha resuelto la situación organizando un lío antológico y dejando la presidencia como está ahora: semivacante, entre una cosa y otra.