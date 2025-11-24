Rumba total

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

AFP
Estados Unidos aumenta la presión en el Caribey Nicolás Maduro rompe a bailar

Pablo Martínez Zarracina

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:02

Hoy al menos media docena de aerolíneas internacionales dejan de volar a Venezuela. Iberia está entre ellas. Tras la advertencia estadounidense de extremar las precauciones ... para volar al país caribeño, Air Europa «monitoriza» la situación. Ayer el espacio aéreo venezolano estuvo por momentos vacío. Existe la posibilidad de que lo que aparezca en el cielo de Caracas sean pasquines con la recompensa -hasta 50 millones de dólares- que el Departamento de Estado ofrece a cambio de información «conducente al arresto y/o condena de Nicolás Maduro». Para entender la disyuntiva inclusiva conviene recordar que Estados Unidos lleva meses atacando lanchas que salen de Venezuela y ejecutando a sus tripulantes sin necesidad de arresto y/o juicio.

