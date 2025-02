Pizarras digitales

Educación presentó ayer la Evaluación de Diagnóstico de mitad de curso de 2023. El retraso se explicó por el cambio de Gobierno tras las elecciones ... del año pasado. Debió de ser un cambio traumático. Y eso que nos siguen gobernando los mismos partidos y la actual consejera de Educación llegó al cargo desde un lugar exógeno y remoto: la viceconsejería de Educación. Lo bueno del retraso es que los resultados de la evaluación ya los conocíamos: el nivel de los alumnos vascos de segundo de ESO es el más bajo de la serie histórica en todo menos en euskera. Lo que no significa que el nivel de euskera sea bueno: más de la mitad de los preadolescentes vascos tienen dificultades para comprender y producir textos complejos en el idioma en el que la inmensa mayoría de ellos estudian. Pero ya digo que, pese a saberlo, lo habíamos olvidado. Nuestra sociedad presenta ante el sistema educativo una indiferencia estoica de altísimo nivel. Es como si las generaciones anteriores sí pudiésemos entender a Marco Aurelio y supiésemos que tampoco importa que los menores no entiendan lo que leen porque pronto todos seremos nada en ningún sitio. Y porque entretanto bastará con que el menor termine con el perfil necesario para ser algo en una OPE.

Ayer la consejera Pedrosa apostó por una estrategia integral para mejorar los resultados de los estudiantes. Incluye conceptos como el «bienestar socioemocional» de los alumnos y yo me acordé de que en octubre el lehendakari Pradales se reunió con un grupo independiente de «personas expertas» (no eran vegetales expertos u objetos expertos) y les animó a trabajar con valentía para transformar el sistema. Lo recuerdo sobre todo porque el lehendakari utilizó en su exposición una pizarra digital y una caligrafía veloz y complicada. «Contando con semejantes pizarras y con personas expertas capaces de leer como parece eteocretense, lo de la enseñanza se arregla», pensé yo muy ilusionado. Sin embargo, van pasando los meses y no parece comparecer la valentía frente al abismo que separa en el País Vasco la inversión de los resultados. Lo de la educación entre nosotros es, sobre todo, muy complejo. Solo parece estar claro que el euskera como lengua vehicular funciona como un cohete triunfal. El resto son todo problemáticas, coyunturas, retos, incógnitas y desafíos.

Madrid Cumbres subterráneas

Ahora sabemos que aquel Trump que gobernaba viendo la Fox y contestándole a la tele a través de Twitter quizá no fuese el peor Trump. Salvando las distancias, también cuesta decidir cuál es en términos de toxicidad el peor Miguel Ángel Rodríguez. Como cumbre subterránea, no está mal lo que hizo la noche del domingo. El jefe de gabinete de Ayuso vio en el programa de Évole los testimonios de algunos familiares de ancianos muertos durante la pandemia en residencias madrileñas y tiró de móvil. «Ya tengo comprobado que la primera señora que sale no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid», tuiteó MAR, genio de la comunicación política. Ayer llegó la rectificación. La señora no mentía. Y eso es casi lo de menos. Porque el escándalo antológico debería tener que ver con que un jefe de gabinete alardee de solicitar y recibir información particular de un ciudadano. Como si solo tuviese que pedir que le pasen con la Stasi. El país sufre una extraña primavera del estratega que se sienta maquiavélico a jugar al ajedrez y transforma la partida en algo que se parece al hockey de aire y termina así: con las piezas saltando por los aires y el tablero acumulando destrozos cada vez más difíciles de reparar.