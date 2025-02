Mar-a-Kremlin

Comenta Compartir

Cuando hace tres años Rusia invadió Ucrania, fue frecuente recordar 1939 y poner a Dios por testigo: «Yo lo he visto: el 24 de febrero ... de 2022 Ucrania no ha invadido Rusia». Parecía una exageración -la propaganda del Kremlin solo puede afectar a cerebros muy propensos- pero ahora sabemos que no lo fue. El martes, el presidente de los Estados Unidos aseguró que Ucrania comenzó la guerra contra Rusia. Fue confirmar en público la cercanía de un abismo dando un paso hacia él. Y ayer el paso adquirió una dimensión espeluznante. En un tuit pedestre y airado, la misma clase de tuit con el que ataca a un presentador de la CNN o le pone un mote infantil a un rival, Trump definió a Zelenski como un comediante que les saca el dinero a los estadounidenses y como «un dictador que no se somete a elecciones». Solo le faltó hablar de desnazificación para que su mensaje fuese idéntico al del Kremlin. Y solo hace falta recordar Bucha para entender lo que significa que Putin celebre lo bien que van las negociaciones con Estados Unidos y se muestre encantado de reunirse próximamente con Trump.

Sabíamos que el cambio en la Casa Blanca cambiaba la suerte de Ucrania, pero no podíamos imaginar que a Kiev le esperase un gobierno títere al servicio de Moscú y a Zelenski alguna clase de exilio y un repentino envenenamiento por Novichok que el Kremlin atribuirá al estrés. Trump necesita hacer de Ucrania un escenario para el marketing y los negocios y para ello no duda en mostrarse despótico con un país que lleva tres años defendiéndose heroicamente de un invasor. Si el estadounidense es un personaje eminentemente grotesco, el modo en que ayer traicionó a Ucrania adquirió una dimensión apelante y genérica, como de tragedia clásica. La prueba está en que Boris Johnson, que será trumpista pero de 'hibris' sabe un rato, salió a recordar que las democracias en guerra no celebran elecciones y que los índices de aceptación de Zelenski son en realidad muy parecidos a los de Trump. Frente a nosotros, mucho más cerca, dos espectáculos difíciles de soportar: la incapacidad de Europa para defender aquello en lo que dice creer y las piruetas de nuestros trumpistas para hacer pasar por finura estratégica y solidez moral lo que desde ayer solo puede ser sumisión. Fútbol Árbitros y talentos Sospechábamos que el mundo del fútbol oculta cosas turbias, pero las noticias son cada vez peores: oculta hasta emprendedores. Al árbitro Munuera Montero, del comité andaluz, le ha aflorado ahora una empresa de nombre espeluznante: 'Talentus Sports Speakers'. Se dedica por lo visto a la consultoría, lo que aumenta la inquietud, y no se sabe si habrá contratado sus servicios con entidades deportivas, especialmente con aquellas a las que Munuera Montero arbitra después por las cosas de la vida, de la Liga y del comité andaluz. Mientras la Federación investiga las posibles irregularidades -y eso hace pensar, qué sé yo, en la yakuza realizando la inspección sanitaria del restaurante de sushi-, Munuera Montero asegura que él no le ha facturado nada a nadie y genera toneladas de argumentos lastimosos que implican a sus padres ancianos, a sus hijos pequeños y a sus hermanos, nueve, imaginamos que de mediana edad. Por alguna razón al árbitro no le basta con presentar la actividad de la empresa y las facturas correspondientes. Cierto que Munuera Montero se enfrenta a un involuntario inconveniente latinista: adonde remite como un rayo ese 'talentus' suyo de declinación antirreglamentaria no es a los dones sino a las monedas.

