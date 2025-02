Guapos y guapas

Comenta Compartir

Mark Twain decía que le habían piropeado en muchas ocasiones y que en todas ellas se había sentido avergonzado al entender que el piropeador se ... estaba quedando corto. Yolanda Díaz en cambio reveló el lunes en el programa de Aimar Bretos un piropo al parecer indistinguible de una agresión. Sucedió en el mismísimo patio del Congreso. «Un periodista, sin rubor, me hizo un apelativo a mi estado físico», explicó la vicepresidenta, insistiendo en esa apuesta suya por elevar cada frase a verso dadaísta. ¿Hacer un apelativo? «Que estaba cada día más guapa», aclaró Díaz al notar, como tantos otros vanguardistas, que no se le estaba entendiendo. Hay que señalar que el piropo apareció en el espacio radioeléctrico español cuando a la vicepresidenta le recordaron que Ione Belarra había dicho que en Podemos, a diferencia de lo que hizo Sumar con Errejón, no metieron en las listas a Juan Carlos Monedero tras lo del baboseo con las simpatizantes. La rivalidad entre Podemos y Sumar ha llegado a este subsuelo. Se trata de ver si Errejón es más agresor sexual que Monedero. O viceversa. Y la estrategia revolucionaria consiste en ver si cuela que ha sido el rival el que ha hecho más por tapar las denuncias sobre su respectivo camarada macho alfa.

«No se puede jugar con esta materia», sentenció Yolanda Díaz en la radio. Como la solemnidad imanta la parodia, no tardó en salir un vídeo de hace dos años en el que ella misma le hace un apelativo al estado físico al presidente de la patronal. «¡Qué guapo estás!», le dice a Antonio Garamendi, que resiste a pie firme el cumplido, intentando ocultar tras una sonrisa los espasmos de espanto y retracción que la efusión vicepresidencial está causando en lo más hondo y milenario de su alma vasca. Sin embargo, todos entendemos que la vicepresidenta es cariñosa y tiene con Garamendi una cierta relación. Porque en general las personas sabemos manejarnos con una sensatez, no sé, como para pasar el día. Y ahora estamos aprendiendo que con esta materia lo que desde luego puede hacerse es jugar. Jugar para llegar al poder y para mantenerlo. Ayer Carolina Bescansa, madre fundadora de Podemos, reveló que ella, por todo lo que se sabía «en Madrid» de Monedero, no quería ni siquiera que participase en la fundación del partido. EE UU Jaula Oval Un apretón de manos enérgico, intimidante, casi furioso, seguido de una mezcla de adulación y rigor factual. El tono amistoso pero preciso. Casi didáctico. Sin dejar de sonreír y hablando inglés exagerando el acento gracioso que pueda recordarle a tu interlocutor algún dibujo animado que le tranquilice. Importante: evitar la confrontación. Y meter muchos «querido Donald». Emmanuel Macron ha estrenado una técnica para relacionarse con Trump que combina la cordialidad y cierta firmeza y hace pensar en el modo de entrar en la jaula de una fiera. De una vanidosa, en este caso. Ahora le toca adentrarse en la Jaula Oval a Keir Starmer y puede que esté recordando la secuencia: apretón sobrehumano, mucha coba pero que no te tome por el pito del sereno, corrígele las mentiras, Keir, llámale querido Donald. No tenemos ni idea de si funcionará, pero la alternativa es transformar a António Costa en un autócrata que asesina opositores. Si Trump consume la información decisiva en formato tuit, ayer se redactó uno en Kiev para él: el Parlamento de Ucrania reafirmando por mayoría la legitimidad de Zelenski, ese presidente que según fuentes independientes situadas en el Kremlin tiene niveles de aceptación del 4%.

