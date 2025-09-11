El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Furgón de cola

Cómplices en general

El curso universitario comienza y La Vuelta termina entre banderas palestinas y protestas contra Israel

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:00

Las protestas contra Israel no se circunscriben al mundo del ciclismo y llegaron ayer al campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU. Se inauguraba allí ... el curso académico con la presencia del lehendakari y los jóvenes de GKS interrumpieron el acto acusando a la universidad y al Gobierno vasco de cómplices del genocidio en Gaza. En cuanto pudieron hablar, el rector y el lehendakari denunciaron la matanza en Gaza, denominándola genocidio y barbarie. También se guardó un minuto de silencio por las víctimas civiles de Palestina y Ucrania. Los jóvenes de GKS siguieron sin embargo notándoles a las instituciones la connivencia. En sus pancartas llamaban a tomar la universidad. Al ser como se sabe comunistas ortodoxos, no debió de gustarles que el rector mencionase en su discurso el Holodomor estalinista. El lehendakari habló ayer por su parte de la epísteme y el pensamiento crítico teniendo a su izquierda a José Ángel Iribar, 'El Chopo', porque la universidad reconocía también a algunas personalidades vascas.

