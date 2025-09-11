Cómplices en general

Las protestas contra Israel no se circunscriben al mundo del ciclismo y llegaron ayer al campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU. Se inauguraba allí ... el curso académico con la presencia del lehendakari y los jóvenes de GKS interrumpieron el acto acusando a la universidad y al Gobierno vasco de cómplices del genocidio en Gaza. En cuanto pudieron hablar, el rector y el lehendakari denunciaron la matanza en Gaza, denominándola genocidio y barbarie. También se guardó un minuto de silencio por las víctimas civiles de Palestina y Ucrania. Los jóvenes de GKS siguieron sin embargo notándoles a las instituciones la connivencia. En sus pancartas llamaban a tomar la universidad. Al ser como se sabe comunistas ortodoxos, no debió de gustarles que el rector mencionase en su discurso el Holodomor estalinista. El lehendakari habló ayer por su parte de la epísteme y el pensamiento crítico teniendo a su izquierda a José Ángel Iribar, 'El Chopo', porque la universidad reconocía también a algunas personalidades vascas.

Como no existe causa noble que entre nosotros no termine oscilando entre el tacticismo y el esperpento, estos días la izquierda abertzale denuncia que los jóvenes de GKS tenían su web alojada en un servidor israelí y los jóvenes de GKS denuncian que la izquierda abertzale tiene alojado en el Congreso al diputado Iñarritu, que al parecer habla hebreo. Y así, en fin, se escribe la historia. De los siete jugadores israelíes que venían a un torneo internacional de ajedrez en Sestao, tres han aceptado la invitación de la organización: no vengáis. Faltan cuatro para que el club organizador y la Ertzaintza se libren de las protestas y quizá no falte mucho para que alguno de esos ministros camorristas de Netanyahu nos recuerde a los vascos al franciscano Ollogoyen y el asalto a la judería de Lizarra. Quizá cuando el Maccabi juegue contra el Baskonia. Piensa uno estos días que, frente al horror, peor que hacer el ridículo es hacer cálculos. Cansados de pedalear con miedo al espontáneo concienciado y al traumatismo craneal, los ciclistas de La Vuelta han anunciado que en el próximo incidente se plantan y dejan de competir. La carrera afronta sus últimas cuatro etapas del peor modo posible: transformada en una diana multicolor.

Juventud Aleación de titanio

Kristalezkoak. De cristal. Así se llama la campaña que lanza el Gobierno vasco para transmitir la siguiente idea: los jóvenes vascos no son frágiles sino transparentes. Hasta donde sabemos, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico no aporta información sobre la elasticidad, la capacidad eléctrica y la conductividad térmica de los jóvenes vascos. Se conoce que vamos poco a poco. La necesidad de la campaña se explica porque lo de la generación de cristal está, al parecer, estigmatizando a los jóvenes transparentes. El estigma se relaciona con la salud mental, asunto del que está por ver si, después de tanto silencio, no estaremos hablando demasiado. Los propios jóvenes relacionan su malestar generacional con problemas como la falta de oportunidades o la imposibilidad de emanciparse. Son asuntos frente a los que la responsabilidad de los gobiernos no debería consistir en multiplicar los observatorios, las metáforas, los congresos y los videoclips, sino en multiplicar las soluciones. Mientras tanto, si las palabras tienen tanto efecto sobre el ánimo de los muchachos, digo yo que habría que aprovechar y utilizar el fenómeno a su favor. La generación de aleación de titanio, en adelante.