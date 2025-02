Cabalgar molinos

El primer parque eólico que se construye en el País Vasco en veinte años va a construirse en Labraza. Muchos vecinos del lugar piensan lo ... habitual en estos casos: que va a construirse precisamente en Labraza. Se trata de una pequeña villa amurallada perteneciente a Oion. Baroja se inspiró lejanamente en ella para escribir un desbarajuste de folletín titulado 'El mayorazgo de Labraz'. Con las renovables pasa un poco como con Baroja: se puede estar simultáneamente a favor y en contra. A favor en general y en contra muy de cerca, con los molinos gigantes en tu campo de visión. A este respecto, los vecinos de Labraza enuncian una paradoja llamativa: ellos viven en una villa medieval cuya protección patrimonial les impide poner placas solares en sus casas pero no impide que el Ente Vasco de la Energía e Iberdrola instalen ocho aerogeneradores gigantes.

Hay otra paradoja en Labraza y tiene que ver con que el Ayuntamiento de Oion que ha terminado dando el visto bueno al proyecto está gobernado por Bildu. Lo han hecho explicando que no tenían otra opción, al contar el parque eólico con todos los permisos del Gobierno vasco y aludiendo a algo que llaman «imperativo administrativo» e imagino queda entre la dimisión y la prevaricación. La novedad es que en el pueblo se llama ahora traidores y vendidos a los representantes de Bildu, que al ser un partido de gobierno cabalga ya las contradicciones incluso sin manos y haciendo acrobacias. Donde ayer había defensa a sangre y fuego del paisaje milenario hoy hay imperativos administrativos y llamamientos al debate ordenado. ¡El debate ordenado es el único camino!

Cómo será el viaje que hasta en Azpeitia le parece ahora a Bildu «una oportunidad» la creación de un parque eólico a cargo, eso sí, de una empresa de Noruega, que es como se sabe un país verde y ejemplar que no tiene relación alguna con el gas y el petróleo. Más bajitos, menos rubios y a quince kilómetros de Logroño, los vecinos de Labraza se sienten abandonados en «el culo de Euskadi». En la novela de Baroja aparece en el pueblo un inglés dickensiano llamado Samuel Bothwell Crawford al que ya le parecía mal «ese indecente invento moderno que se llama el daguerrotipo». Imagínense los aerogeneradores de cinco megavatios.

Telecomunicaciones Números desconocidos

En junio de 2023 entró en vigor la prohibición de las llamadas comerciales no deseadas que establece la Ley de Telecomunicaciones. Puede que no se hayan dado cuenta porque desde entonces no han dejado de recibir llamadas comerciales no deseadas. La novedad es que ahora no sabes si respondiendo 'sí' estás vendiendo tu alma al diablo, a una red paquistaní de estafadores o a alguna comercializadora sedienta de sangre. De las tres opciones, la mejor es por supuesto el diablo, que al menos es un caballero. La opción de que los teléfonos suenen solo con llamadas pertinentes parece sin embargo imposible. Visitar Marte, en cambio, casi es posible. El Gobierno va a volver a intentarlo con una ley más severa que impida que las llamadas comerciales se camuflen tras números aparentemente privados. Se encarga el Ministerio de Transformación Digital. Si lo consiguen, si terminan con esos números que aparecen en la pantalla desde localizaciones exóticas, con esas llamadas a la hora de la siesta y con esos telefonistas sin alma que enredan al incauto que descuelga, yo propongo que se le otorgue al ministro Óscar López la presidencia de la Comunidad de Madrid. Automáticamente. Por los altos servicios prestados a la nación.