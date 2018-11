El presidente tiene cautivo a su partido y si alguien se le desmanda le vuelve a llamar al desorden. Lo más importante es que el Supremo ha tomado ya una decisión sobre las hipotecas, después de muchísimas horas de debate, pero seguimos hablando de cerrar los espacios donde se hable y se escriba del general, que sigue siendo un muerto viviente. El Gobierno no está dispuesto que sus restos reposen en la Almudena porque esa forma de recuerdo le parece una provocación. Acusan a Pedro Sánchez de algunas cosas que él no tiene la menor culpa, pero sí la mayor.

Siguen los muertos en el Estrecho, pero lo que más nos importa es la tensión del Tribunal Supremo sobre las hipotecas. ¿Quién debe mover ficha primero?, porque lo que se mueve es el tablero. La ex secretaria general mantiene su acta de diputada y se convierte en el primer caso de la llamada 'era Casado'. El objetivo es no perjudicar a terceros, ya que los primeros y los segundos han salido bastante perjudicados. Al silencio le llamamos a veces piadoso, por no llamarle culpable y la memoria histórica sufre el mal de Alzhéimer.

Los hay tan hechos a perder que hasta ganar les enfada mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se dispone a imponer otra manera de silencio, porque todas le parecen que exaltan al director. El verdadero sometimiento es el que sigue burlando Cataluña, que sabe lo que quiere, aunque no sea lo que queremos la mayoría de los españoles, que eso sólo lo sabremos cuando haya unas elecciones generales. Si es que las hay.