El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las míticas letras de Hollywood en el Monte Lee en Los Angeles. LP

La belleza de antaño

Si en cualquier disciplina artística las obras maestras son por definición una rareza, en el cine su excepcionalidad va aún más allá

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:37

Si en cualquier disciplina artística las obras maestras son por definición una rareza, en el cine su excepcionalidad va aún más allá. Cuando uno abandona ... la sala con la certidumbre de haber visto una película digna de ese calificativo, puede estar también seguro de que acaba de asistir a un milagro. Sirva como demostración el análisis de inusitada profundidad que sobre una de las obras maestras indiscutibles del séptimo arte, Chinatown (Roman Polanski, 1973), nos ofrece Sam Wasson en su libro 'El gran adiós', significativamente subtitulado 'Chinatown y el ocaso del viejo Hollywood'. En sus páginas, repletas de información y de erudición sobre la industria del cine, y a la vez generosas en sabrosos detalles, podemos constatar el calibre de la conjunción de talentos que dio lugar a un filme tan memorable que medio siglo después de su estreno resplandece inmune al tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  2. 2

    Tres detenidos por la puñalada mortalen el corazón a un joven en Solokoetxe
  3. 3

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  4. 4

    Malos síntomas en el ataque del Athletic
  5. 5

    El PNV se prepara para ir a elecciones generales «en cualquier momento»
  6. 6 Euskalmet emite un aviso amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia
  7. 7

    Un año de la «injusta retención» en Venezuela de los bilbaínos José y Andrés
  8. 8 El cardiólogo José Abellán explica qué ocurre si echas leche al café
  9. 9 El cariñoso mensaje de Adela González a los hermanos propietarios de la pizzería bilbaína Demaio
  10. 10

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La belleza de antaño

La belleza de antaño