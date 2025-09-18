El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La UE duda, Israel aprieta

La tardía e insuficiente sanción comercial de Europa deja en manos de un Trump plegado a Netanyahu la capacidad de frenar la ofensiva en Gaza

Editorial

Editorial

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:01

La sanción comercial ratificada ayer por la Unión Europea contra Israel por su «nueva escalada de violencia» en la Franja es un gesto voluntarioso frente ... a la barbarie, pero claramente insuficiente para poder atajar casi dos años de hostilidades tras la embestida terrorista de Hamás. En su primera reacción para frenar la crisis humanitaria de la población palestina, la UE se ha mostrado dubitativa y sin los reflejos y el cuajo necesarios para hacerse valer ante la declarada ofensiva del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que ha decidido apretar filas en su cerco sobre Gaza City, donde residen 600.000 personas. La imposición de aranceles para el 37% de las exportaciones del país hebreo tiene en la práctica una influencia muy limitada, a pesar de las amenazas del Ejecutivo israelí al amago de veto. Apenas supone un castigo de 227 millones y, en cualquier caso, su aplicación depende aún de una mayoría cualificada de los Estados miembros.

