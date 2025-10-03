El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Benjamín Netanyahu en una conferencia de prensa Reuters

Terror y abuso en Yom Kipur

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:03

La primera ministra italiana descalificó el intento de la Flotilla Global Sumud de romper el aislamiento de Gaza porque ahora, «con el plan de paz» ... de EE UU, se abre «una oportunidad histórica» para Oriente Próximo. Los hechos desmienten a Giorgia Meloni. El asesinato de dos personas en el atropello y ataque a cuchilladas contra los congregados fuera de una sinagoga de Mánchester -en Yom Kipur, el día más sagrado para los judíos- obliga a Reino Unido a ampliar la seguridad de los templos. Y el abordaje por la Marina israelí de medio centenar de embarcaciones en aguas internacionales, con la detención de sus ocupantes para su posterior deportación, representa un nuevo episodio de abuso del Gobierno de Benjamín Netanyahu en el marco del bloqueo marítimo al territorio palestino ocupado de forma ilegal. La Fiscalía investigará la interceptación de la expedición humanitaria, en la que participaban decenas de españoles, como contribución al proceso en la Corte Penal Internacional sobre los supuestos crímenes cometidos por Israel en la Franja. Allí continúa el infierno de bombardeos y hambre, ajeno a las protestas en todo el mundo y a los oficios de Donald Trump.

