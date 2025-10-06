El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vladímir Putin. AFP

Putin asume más riesgos

Editorial

Editorial

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Cada vez más países que pertenecen a la Unión Europea y a la OTAN sufren incursiones de aparatos no tripulados: Rumanía, Noruega, Dinamarca, Alemania o ... Bélgica. Estonia registró un episodio aún más severo, tres cazas rusos armados que los F-35 de la Alianza Atlántica tuvieron que expulsar. La amenaza híbrida del Kremlin plantea un riesgo cierto para la seguridad aérea, como atestiguan el hackeo del GPS del avión de la presidenta de la Comisión Europea o el intento de perturbar un vuelo de la ministra española de Defensa en las cercanías de Kaliningrado. Este enclave por el que Rusia se asoma al Báltico es emisor habitual de interferencias en la navegación aérea. Y, según las denuncias danesas de provocaciones en sus estrechos, tampoco la marítima se libra de agitación. Frustrado en su intento de apoderarse de Ucrania, Vladímir Putin trata de agrietar el apoyo aliado a Kiev. Se sirve de su vetusta 'flota fantasma', de la que se sospecha que actúa como lanzadera de drones. Los encuentros de estos días deben acelerar una respuesta adecuada al atrevimiento ruso, avanzar en el bloqueo de los petroleros clandestinos, mantener la colaboración de EE UU y aprovechar la experiencia de los ucranianos.

