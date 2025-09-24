El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump, sostiene un documento titulado «Asociación económica entre Uzbekistán y Estados Unidos: nuevos horizontes de cooperación» durante su reunión con el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev. Reuters

Mitin de Trump en la ONU

Reivindicar su errática gestión, arremeter contra Naciones Unidas y reclamar el Nobel de la Paz lastran la necesaria cooperación frente al caos

Editorial

Editorial

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:03

La mano tendida con la que Donald Trump subió ayer a la tribuna de la ONU acabó convertida en un gráfico manotazo al orden mundial, ... con un impacto especial en los mismos cimientos de Naciones Unidas en su ochenta aniversario. Era previsible que el presidente de Estados Unidos utilizara su discurso para reivindicar con vehemencia su gestión, salpicada de erráticas decisiones. Pero la encendida defensa de sus políticas sobre inmigración, economía y seguridad frente al legado de Joe Biden, al que trató de ridiculizar con ataques personales del todo inmorales sabiendo, además, de su delicado estado de salud, dio a su intervención un tono de beligerancia impropio para la ocasión. Impropio para la escalada bélica que tensiona al mundo y en la que su país ha asumido la más elevada responsabilidad para atajarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  5. 5

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  6. 6

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  7. 7

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  8. 8

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute
  9. 9 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao
  10. 10

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mitin de Trump en la ONU

Mitin de Trump en la ONU