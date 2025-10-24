El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre

Golpe a las exportaciones

Editorial

Editorial

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:01

Comenta

El proteccionismo brutal desatado por la Administración estadounidense se dejó sentir con fuerza en agosto en Euskadi. Si hasta entonces la previsión empresarial pudo anticiparse ... a los efectos de la ofensiva arancelaria, en pleno verano el látigo de las tarifas azotó las ventas al exterior, que se redujeron un 29% interanual; un retroceso sin precedentes en esas fechas. El marco comercial suscrito en julio por Washington y Bruselas -con el 15% de arancel genérico, el 27,5% para automoción y el 50% sobre acero y aluminio- anunciaba el golpe a sectores estratégicos de nuestra economía. La producción de automóviles, que venía lastrada por la dependencia de dos países estancados, Alemania y Francia, suma ahora el revés de Mercedes. Al descenso a la mitad de las ventas de la factoría alavesa y las severas caídas en la industria auxiliar hay que añadir la situación de una siderurgia que tiene en EE UU a su tercer cliente. La UE, que se felicitó de haber evitado una guerra abierta con Washington, debe respaldar ahora el esfuerzo de Estados y empresas por diversificar mercados. Y ratificar antes de fin de año el acuerdo con Mercosur para tomar aire en una zona de 700 millones de consumidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  2. 2

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  3. 3 La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
  4. 4 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  5. 5 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  6. 6

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  7. 7

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  8. 8 Villalibre reconoce haber sufrido problemas de salud mental: «Hasta tienes miedo de que te pasen el balón»
  9. 9

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  10. 10 El club de fútbol Padura llora la pérdida del trabajador fallecido en Arrigorriaga: delegado y padre de dos jugadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Golpe a las exportaciones

Golpe a las exportaciones