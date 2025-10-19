El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Restos de los incidentes en Vitoria tras los altercados entre manifestantes de extrema derecha y de la izquierda abertzale. Igor Aizpuru

Calles libres de intolerancia

No cabe resignarse ante los rebrotes violentos, herencia que Bildu también debe atajar para controlar su disidencia y aspirar al poder con dignidad

Editorial

Editorial

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Los graves disturbios protagonizados hace una semana en Vitoria por grupos vinculados a la izquierda abertzale y su disidencia, con la coartada de reventar un ... acto de La Falange, revelan un preocupante rebrote de la violencia callejera en las calles que puede ir a más. El eco de los incidentes se ha trasladado al Parlamento, donde los partidos exigen una condena sin matices a EH Bildu, que intenta desviar la atención al exigir responsabilidades a la Administración por autorizar la concentración. Es un sentimiento ampliamente compartido en Euskadi el rechazo, cuando no el desdén, que suscitan expresiones rancias y reaccionarias como las de ese grupúsculo de nostálgicos del franquismo, cuyos integrantes buscan la provocación sin disimulo. Pero la reacción salvaje de los radicales vascos, articulados en torno a un mal entendido antifascismo, merece la repulsa más contundente.

