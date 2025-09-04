El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín. Alexander Kazakov

Un bloque contra Occidente

El líder chino planta cara a Estados Unidos y Europa con un intimidante despliegue militar en Pekín, arropado por Putin y el dictador norcoreano

Editorial

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:01

La fuerza demostrada hoy al mundo por China con un poderoso desfile militar en Pekín, organizado con la excusa de conmemorar la rendición de Japón ... y el final de la Segunda Guerra Mundial, culmina la formación de un nuevo bloque de potencias unidas por su beligerancia contra Occidente. En la práctica, el surgimiento de este eje abre otro foco de tensiones en el agitado escenario internacional, territorio en el que parecía que Donald Trump se había hecho con la patente de la inestabilidad en exclusiva.

