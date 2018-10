el dinero de los demás

Estamos de fiscales 'amateurs' a pedir de boca, pero ellos se empeñan en tenerla cerrada. Según los datos que hizo públicos hace dos días el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, los alcaldes de Madrid, Bilbao y Valencia son los que cobran el sueldo más alto, aunque no les llegue para dejar de quejarse. Sus nóminas superan la del presidente y Pedro Sánchez se ha quedado atrás en la carrera de los emolumentos lícitos. Muchos no sabemos a qué viene esa contabilidad, pero no ignoramos a qué se va. En España hay 8.124 municipios y a todos les está prohibido el despilfarro y se las tienen que arreglar como pueden. De momento, hay seis alcaldes que cobran más que Pedro Sánchez.

El separatismo prosigue su marcha hacia ninguna parte sabiendo que también puede retroceder sin variar de estrategia. ¿Confía en la incorporación de nuevos votantes? El mundo siempre ha sido de sus más reciente habitantes, porque son los que van a tener la posibilidad de enmendar sus equivocaciones o al menos, de no copiarlas al pie de la letra y de frente a la música del futuro, que no sabemos cómo suena.

Me explicó Rafael Alberti, cuando yo era joven y crédulo, que lo que llamamos futuro se hace cantando, pero eso de repetir la misma canción está aburriendo hasta a los que la oyen por primera vez. Es cierto que Felipe VI nos salvó una vez del desguace, pero hay vivas monedas que no se vuelven a repetir y lo que más nos inquieta ahora es el dinero que han acumulado los demás. Con nuestro pan se lo coman. Lo nuestro es seguir al pie del cañón, aunque no haya cañón.