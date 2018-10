la cuerda floja

Todas las campañas para la reelección de Pedro Sánchez le van a costar a él nuestro dinero. Los tributos crecen y la esperanza mengua mientras tenemos que pagar la alianza del PSOE con Podemos. Lo que era una encrucijada se ha convertido en una trampa y es muy difícil salir de ella. Unas elecciones generales, que es lo que reclaman todos los que no las temen, que no dejan de ser una minoría minoritaria que no le importa demasiado a Europa. Los que no sabemos nada de ingeniería financiera ni de otros intríngulis ni milongas sólo sabemos que el honrado dinero del mes pasado no nos llega a éste.

El clientelismo político sale muy caro no solo a la larga sino a la corta. No hay forma de saltarse unas reglas que no hemos puesto pero que tenemos que acatar. Somos nosotros, unos más, otros menos, y algunos nada, los que tenemos que supeditarnos a abonar la tarifa de la alianza del PSOE con Podemos. Los tiempos son verdaderamente malos cuando se esperan otros peores, pero mientras hablamos de ajustes impositivos, que siempre es una forma de distraerse, ahora que Messi está lesionado.

El asalto a nuestras carteras, sabiendo que es la zona mas erógena del organismo humano, nos trae a mal traer porque no hay quien se lo lleve. La cuerda está tan floja, siendo la formula más rentable de engañarnos a todos, no únicamente a los que se llaman populistas. Todos los caminos conducen a nuestra cartera y se quedan en el mismo sitio. ¿Para qué ir más lejos si luego hay que volver a las andadas? Son ganas de marearnos a todos, hasta que lleguen las elecciones generales.