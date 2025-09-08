El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Silla vacía proyecta una sombra humana en un muro. José Ibarrola

El indio que nos acompaña

Miquel Escudero

Miquel Escudero

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

El Jefe Seattle (1786-1866) dio nombre a la capital del estado de Washington. Mestizo, de padre duwamish y madre suquamish, fue jefe de ambas ... tribus. Hace años se puso en circulación una supuesta carta suya al presidente de EE UU Franklin Pierce (el único que no ha jurado su cargo, lo prometió), quien era un demócrata reacio a la abolición de la esclavitud. Es un texto falso que un guionista de televisión se inventó, allá por 1970. Al postular la protección de los recursos naturales del saqueo sistemático, sus palabras se ponían como ejemplo de mentalidad civilizada y pre-ecológica.

Espacios grises

