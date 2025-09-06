El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Luis Ábalos durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra

Las voces silenciadas

Saldrán personajes urgidos por el dinero y la liberación para contar secretos de alcoba

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:01

En las mejores obras literarias o cinematográficas, los personajes silentes acostumbran a pasearse por la trama luciendo los ocultos secretos de una existencia que, si ... ellos hablaran, desvelarían la verdad. Son muchas veces, domésticos, sin relevancia en la sociedad, pero poseen miradas profundas teñidas de nostalgia e ira, y practican esa comunicación impotente de frases que se inician, pero no se concluyen. Sus ojos se desvían, las caricias quedan en intento y una supuesta lealtad amordaza cualquier erupción. Normalmente olvidamos que las emociones atrapan las partículas de la vida de los amigos, de los amantes o los socios inconvenientes, que al abandonarlos quedan casi siempre heridos, reconstruyendo el futuro del día en que contarán que fueron testigos del error.

