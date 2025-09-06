Las voces silenciadas

En las mejores obras literarias o cinematográficas, los personajes silentes acostumbran a pasearse por la trama luciendo los ocultos secretos de una existencia que, si ... ellos hablaran, desvelarían la verdad. Son muchas veces, domésticos, sin relevancia en la sociedad, pero poseen miradas profundas teñidas de nostalgia e ira, y practican esa comunicación impotente de frases que se inician, pero no se concluyen. Sus ojos se desvían, las caricias quedan en intento y una supuesta lealtad amordaza cualquier erupción. Normalmente olvidamos que las emociones atrapan las partículas de la vida de los amigos, de los amantes o los socios inconvenientes, que al abandonarlos quedan casi siempre heridos, reconstruyendo el futuro del día en que contarán que fueron testigos del error.

Eso es lo que va a hacer la mujer que compartió la vida y un par de hijos con José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE. Se llama Carolina Perles y mantuvo una relación de casi 20 años con este político, amigo, colaborador estrecho y persona de confianza del actual presidente del Gobierno al que llevamos viendo abrir telediarios no precisamente por su honestidad. Carolina será la invitada estrella de un nuevo programa de televisión llamado 'El precio de...' que se estrenará este próximo 8 de septiembre.

La productora nos anuncia que el contenido incluirá el documental, las entrevistas en profundidad y el debate en directo, pero no es fácil disipar la sospecha de que el silencio de Carolina se convertirá en una opereta. Me temo que este programa nace con la vocación de poner luz sobre esa tupida transparencia que nos anuncia el portal de Moncloa. La necesidad de saber el suelo que pisamos debiera estar en la Constitución, pero como aquí nadie dice la verdad ni al médico, saldrán esos personajes a los que el dinero y la liberación les urgen para contarnos entre otras cosas los secretos de alcoba.

«Por primera vez tenemos a una testigo directa que ha vivido el proceso de corrupción y del 'caso Koldo'», añade el presentador del programa Santi Costa, cebando su contenido, y Carolina Perles da en la diana de nuestra curiosidad: «Probablemente el testimonio que más tema José Luis, sea el mío». Ya tenemos la rebequita para el otoño, y siguiendo con el paralelismo literario no olvidemos que hay personajes que entran y salen de escena y que, aunque solo tengan una línea puede ser demoledora. «Carlota se enrolla que te cagas».