Robert Redford. Reuters

Robert

Cuando Redford le lava el pelo a Meryl Streep, yo dejé de existir durante unos minutos

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:03

No sé de dónde viene esa costumbre de desear reposo o descanso eterno a quien muere. A veces lo decimos con hondura en el sentimiento, ... sabiendo que la vida, a partir de cierta edad cansa y hasta agota. Mi Robert tuvo la suerte de morir mientras dormía, pero aun con este último premio, me cuesta adentrarme en los recuerdos sabiendo que ya no está. A veces, el corazón va dejando amarres en los puertos de la vida donde uno fue feliz; una puerta abierta, una esperanza por si se nos ocurre un día volver. No somos demasiado conscientes de que, afortunadamente, parte de nuestra vida ha sido robada por la belleza, esa emoción que te atraca a mano armada y te hace rehén de su poder.

