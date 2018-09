La cita sin fecha

Nuestro presidente electo, después de hacer todo lo que sabe, está ahora haciendo turismo. Será la primera vez en 32 años que un presidente español se da una vuelta oficial por Cuba y eso siempre es noticia porque interrumpe la costumbre. Para ser puntuales, el mejor método descubierto es no poner fecha al encuentro y basta con decir que será inminente. Será el primer viaje oficial a Cuba que hace un presidente español en más de tres décadas y todo está acordado menos la fecha, que es la mejor manera de no ser impuntual y de no darle un plantón a la persona citada que, como está en su casa, siempre es más fácil para que no se le haga tarde. Así que el mejor sistema descubierto será decir que la reunión «será en breve», pero la fecha ideal sería cuando los anfitriones estén conmemorando el quinto centenario de la fundación de La Habana.

La historia, que siempre se dice que es la «maestra de la vida», tiene unos discípulos muy díscolos. Y además nos pilla sin saber cuál será el destino final del llamado Valle de los Caídos. Mientras, Iñaki Urdangarin, más conocido entonces como el duque de Palma, cumple 100 días en prisión. Según Instituciones Penitenciarias, su régimen de visitas es el mismo al que tiene derecho cualquier condenado en sus circunstancias. ¿Ustedes lo creen? Yo tampoco.

Estamos convencidos de dos cosas: de que todos somos iguales ante la ley y de que algunos somos más iguales que otros. Pero hay que creer en las coincidencias más que en la casualidades y pensar por nuestra cuenta y por nuestro propio riesgo. Los dos son cosa nuestras. Dicen.