los cien días de torra

El buen papa Francisco, que está envejeciendo a ojos vista y de los que no quieran verlo, se ha dado una vuelta por Irlanda, al que casi todos los católicos ponían como ejemplo, y se la ha encontrado tan cambiada que le ha sido muy difícil reconocerla. Hoy tiene un primer ministro gay que ha despenalizado el aborto y los matrimonios homosexuales y se lo ha recordado a su huésped, entre bienvenidas y reproches. Mientras, a nosotros lo que más nos preocupa son los llamados fondos buitre. Cada día que pasa hay más deshaucios en España. Los contables, que son incontables, cifran en una cantidad que solo da vértigo a los que saben escribirla, entre los que no me cuento.

La Generalitat sigue persiguiendo lo que ya ha alcanzado, que es la parcelación de España mediante el independentismo, que es el gran problema. Mientras, Pedro Sánchez dará 15 días a la familia del general del altísima graduación para una de las dos cosas: enterrarlo o que vaya a un osario. Decidir siempre ha sido más arduo que pensar en tomar decisiones, porque no admitir aplazamientos mientras crece la tensión por los lazos amarillos en los espacios públicos catalanes. Están muy igualados en números los que los ponen y los que los quitan. El general será exhumado en tres meses. Por eso la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reitera que un dictador no puede tener una tumba de Estado en un país democrático. Todo se vuelve urgente para quien llega tarde, pero ya sabemos la duración del plazo, aunque no su fecha: el general será exhumado en tres meses, que son los mismos, día más o menos, que los que tiene Torra para ordenar el independentismo.