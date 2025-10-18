Disparad contra nosotros mismos, el enemigo está dentro

Para qué hacen falta enemigos fuera si los tenemos entre nosotros mismos. El ataque de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, a Santiago Muñoz ... Machado, de la Real Academia Española (RAE), en vísperas del Congreso de la Lengua, es un ejemplo claro. La imagen de las dos instituciones más relevantes en cuanto a la promoción de la cultura española dándose garrotazos justo al inicio del acontecimiento más relevante del año en ese campo y en el ámbito internacional ha dejado perplejos a muchos. Incluidos trabajadores de las dos instituciones.

Un breve recordatorio: García Montero es director del Cervantes, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores (un viejo asunto pendiente: ¿por qué de Exteriores y no de Cultura?) desde 2018. Muñoz Machado fue elegido director de la RAE a finales de ese mismo año y tomó posesión en enero de 2019. Que este último tiene un despacho que trabaja para importantes firmas se ha sabido siempre. Que fue elegido en buena medida para, gracias a sus contactos, tratar de mejorar la situación económica de la RAE, en aquel momento muy mala, también. Vamos, que García Montero no ha revelado nada oculto bajo siete llaves. ¿Por qué ese ataque en un momento tan inoportuno?

He indagado un poco durante la semana. Sobre todo en el Cervantes y en el entorno de García Montero. En el Instituto no entienden lo que está pasando. Y el retrato que hacen de su director presenta, como sucede casi siempre, luces y sombras. Luces: es un director austero en sus gastos y cuando fue nombrado, en contra de lo esperado, no colocó a sus amigos en los puestos relevantes. Durante años, su labor ha sido aceptable. Pero, y llegan las sombras, hace ya tiempo que aparece poco por su despacho y da la impresión de haber perdido interés en la entidad. A partir de ahí, se preguntan qué le ha llevado a decir lo dicho. Y en este punto, más de uno ve la mano del ministro Albares, un tipo obsesionado por todo lo que se diga de su Ministerio y de la labor del mismo hasta niveles patológicos. Es decir, en el fondo de la polémica habría un interés del Gobierno por tener al frente de la RAE (las próximas elecciones deberían ser en diciembre de 2026) a alguien más próximo a sus intereses. Otra cosa es que en esa fecha continúe este Gobierno, pero no me meteré en ese jardín.

Las respuestas a García Montero no se hicieron esperar. La RAE fue dura pero comedida. El académico y último premio Cervantes Álvaro Pombo (el artículo se publicó en este periódico), en cambio, le lanzó un ataque de una dureza extrema. No comparto varias de las críticas del escritor cántabro. Sus referencias a García Montero como 'comunista' no aportan nada a este debate. Es cierto que lo es o al menos lo fue, y que incluso hizo un intento de entrar en política. En 2015 encabezó la lista de IU-Los Verdes en las elecciones a la Asamblea de Madrid. En la legislatura anterior, esa formación tenía 13 escaños. Con García Montero al frente los perdió todos. Su calificación como 'poeta menor' suscita división de opiniones: algunos valoran mucho su obra, a otros el adjetivo les parece incluso benévolo. A partir de ahí, hay aspectos del artículo de Pombo difícilmente objetables.

Pero todo eso es lo de menos. El asunto es por qué García Montero decide sacar a la luz lo que es una desavenencia con el director de la RAE de la que se hablaba desde hace años en ámbitos culturales y por qué en este momento. Hay quien piensa que al director del Cervantes le gusta pisar todos los charcos. Y recuerdan la polémica con María Asunción Mateo, viuda de Alberti, y posteriormente, en ese mismo contexto, con la biógrafa Anna Caballé. También se cita la 'casualidad' de que jurados en los que él está presente premien a autores amigos suyos. Pero, sobre todo, lo que parece fuera de lugar es que quien está al frente de una institución tan relevante no muestre un respeto exquisito hacia rectores de otras instituciones y mantenga una neutralidad sin tacha respecto de escritores, traductores o agentes del mundo de la literatura y la lengua. Porque tomar partido por unos o por otros contamina toda la acción del instituto que dirige. ¿Es García Montero tan torpe para no darse cuenta de ello, o está pagando algunos favores? ¿O hay mucho más de lo que sabemos?

En cualquier caso, una polémica muy fea y en el peor momento.

Al margen de eso, la semana ha sido pródiga en noticias. El premio Planeta a Juan del Val no ha sorprendido a nadie. Una editorial privada premia a quien le dé la gana y suele elegir a alguien que le garantice ventas importantes. Imagino que habrán pensado que Juan del Val va a conseguirlo. Veremos. En todo caso, me preocupa más otra cosa. En el palmarés de este premio están Ana María Matute, Juan Marsé, Mario Vargas Llosa, Eduardo Mendoza, Gonzalo Torrente Ballester, Soledad Púertolas y Camilo José Cela, por citar solo algunos de los menos recientes. Eso significa que los rectores de Planeta pensaban que esos autores iban a vender mucho. Hoy quienes venden son Juan del Val y otros parecidos. Eso es lo que me preocupa.

Ampliar El escritor madrileño Juan del Val, ganador del 74º Premio Planeta con la novela 'Vera, una historia de amor', considera que, en literatura, «comercial y calidad no son necesariamente opuestos». EFE

Un último asunto que no quiero dejar pasar. La Encuesta de Hábitos de Consumo Cultural ha sido presentada por el Ministerio con no poco triunfalismo. Me gustaría que me dijeran que consumieron (no hablo de cultura) antes de escribir la nota, porque los resultados son malísimos. Se presenta como un hito que el 58,8% de la población lea en su tiempo libre. Pero hablamos de leer al menos un libro al año. Es decir, una media de una página por día. Dos minutos o menos de lectura. Qué éxito. Es como decir que la mayoría de la población española acude a comer a restaurantes e incluir ahí a quienes lo han hecho una vez en todo el año o que puede permitirse irse de vacaciones y alojarse en un hotel y tener en cuenta a los que durmieron una noche en uno. Hagamos como con la enseñanza: bajemos el listón varios pisos y así los resultados mejorarán mucho. En breve, la Encuesta de Hábitos de Consumo Cultural considerará como lector a quien haya tenido en sus manos un libro y haya leído, al menos, la contraportada. Al tiempo.