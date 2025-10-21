Todo sobre la baliza V16: qué vehículos, y cuales no, tienen que llevarla y las multas derivadas

Desde el 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia dejarán de ser el sistema válido de señalización en carretera para vehículos inmovilizados. En su lugar, llegará la baliza V16 conectada, un dispositivo que combina luz física con conectividad digital, y que la DGT considera fundamental para reducir los atropellos y mejorar la seguridad vial. Pero, ¿todo vehículo debe llevarla? ¿Qué requisitos técnicos debe cumplir? ¿Cuáles serán las sanciones si no la montas?

La baliza V16 conectada es una pequeña luz intermitente de color ámbar que se coloca en el techo del vehículo cuando este queda inmovilizado por avería o accidente. Su principal ventaja frente a los triángulos es que permite señalizar sin salir del coche, evitando así que el conductor tenga que caminar por la calzada, uno de los momentos de mayor riesgo de atropello.

Cada baliza homologada incorpora un sistema de geolocalización (GPS) y una tarjeta SIM integrada que, al activarse, envía la posición exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Gracias a esta conexión, los paneles de carretera y los navegadores pueden advertir en tiempo real de la presencia de un vehículo detenido, aumentando la anticipación de otros conductores. Según la DGT, y tal y como recoge Pyramid Consulting, esta evolución busca combinar «visibilidad física y visibilidad digital». El dispositivo debe tener una autonomía mínima de 30 minutos y una batería con duración de al menos 18 meses. La conectividad, además, estará garantizada por un periodo de 12 años sin coste para el usuario.

La normativa establece que todos los turismos, furgonetas, camiones, autobuses y remolques no especiales matriculados en España deberán incorporar una baliza V16 conectada homologada. También deberán llevarla los vehículos de empresa y flotas profesionales. Por su parte, las motocicletas, ciclomotores y vehículos especiales, como maquinaria agrícola o de obras, quedan exentos de la obligación. Su estructura o tamaño no permiten una instalación segura del dispositivo, por lo que seguirán utilizando otros sistemas de señalización adaptados.

La DGT también aclara que los vehículos extranjeros que circulen por España podrán seguir empleando los triángulos de emergencia mientras no exista una regulación armonizada a nivel europeo. Aun así, recomienda incorporar la nueva baliza por motivos de seguridad y compatibilidad con los sistemas de aviso conectados, especialmente para conductores que transiten habitualmente por carreteras españolas.

Cómo se utiliza la baliza V16

Ante una avería o accidente, el conductor debe detener el vehículo en un lugar seguro, activar las luces de emergencia y colocar la baliza en el techo mediante su base magnética, sin salir del habitáculo. Si no es posible situarla en el techo, puede colocarse en el lateral del vehículo, siempre en el lado del conductor. Una vez encendida, la baliza emite una luz intermitente visible a más de un kilómetro y, al mismo tiempo, transmite su ubicación al sistema DGT 3.0. Conviene recordar que el dispositivo no comparte datos personales del conductor ni del vehículo, y su función se limita a emitir la señal luminosa y geolocalizar el punto del incidente.

Circular sin una baliza V16 homologada una vez sea obligatoria podrá considerarse infracción grave, con sanciones económicas que podrían alcanzar los 200 euros, según las estimaciones del sector jurídico especializado. Además, si un vehículo no señaliza correctamente su posición y se produce un accidente posterior, la responsabilidad del conductor podría verse agravada.

Tal y como explica Marga Bernardo, abogada de Pyramid Consulting, «la no utilización o la falta de una baliza V16 podrá ser objeto de sanción, pero como cualquier infracción de tráfico, puede ser recurrida si se acredita que existieron causas justificadas, defectos en la notificación o errores en la prueba». En Pyramid Consulting, donde se analizan diariamente expedientes sancionadores de tráfico, subrayan que cada caso debe revisarse de forma individual, ya que en ocasiones las denuncias pueden contener errores de forma o de fondo que permitan su anulación.