El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Los descuentos del transporte público se mantendrán en Bizkaia al menos hasta el 20 de febrero
Nueva Kawasaki KLE500 kawasaki press

Nueva Kawasaki KLE500: Una polivalente aventurera para el carné A2

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:00

Comenta

Kawasaki acaba de desvelar su nueva KLE500, una moto que amplía la oferta Adventure de la firma japonesa enfocada principalmente a motoristas que busquen una trail ligera y polivalente, compatible con el carné A2.

Está impulsada por motor bicilíndrico en paralelo refrigerado por agua de Kawasaki, de 451 cc, equipado con embrague asistido y antirrebote. Ofrece una potencia de 45,4 CV a 9.000 rpm y un par motor de 42,6 Nm.

Equipa una pantalla alta ajustable en tres posiciones, un depósito de combustible de 16 litros de capacidad, iluminación LED delantera y trasera e instrumentación LCD, que permite la conectividad con smartphones para acceder a la aplicación Rideology The App Motorcycle, exclusiva de Kawasaki, para acceder a varias funciones de la instrumentación como el registro de conducción, la navegación e incluso los comandos de voz. La KLE500 exhibe toques de diseño inspirados en las motos de motocross KX como las tapas laterales largas y lisas y en el depósito de combustible delgado.

Nueva Kawasaki KLE500 kawasaki press

El triángulo ergonómico está ideado para ofrecer una postura cómoda tanto sentado como de pie sobre las estriberas. En cuanto al asiento, se pueden crear cuatro configuraciones con la incorporación del asiento trasero ERGO-FIT (bajo) y el asiento delantero bajo, disponibles como accesorios originales.

La KLE500 llega con una combinación de ruedas de 21» delante y 17» detrás, equipadas con neumáticos IRC GP-410. La suspensión cuenta con una horquilla delantera invertida tipo cartucho KYB especialmente desarrollada para este modelo y a la nueva suspensión trasera Uni-Trak. Ofrece ABS desconectable.

Estará disponible una versión SE con intermitentes LED, instrumentación TFT y un paquete completo que incluye una pantalla más grande, protectores de manos y un protector de cárter.

Kawasaki ofrece numerosos accesorios originales, entre los que se incluyen baúl trasero, maletas laterales, portaequipajes trasero, calentadores de puños, toma USB tipo C, protector de motor, faros antiniebla LED, caballete central, protector de radiador y soporte para GPS y un tubo de escape Akrapovic con cuerpo de titanio y protector térmico de carbono.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  2. 2

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  3. 3

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  6. 6

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  7. 7

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  8. 8 Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en una fiesta universitaria en Pamplona
  9. 9

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  10. 10

    Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nueva Kawasaki KLE500: Una polivalente aventurera para el carné A2

Nueva Kawasaki KLE500: Una polivalente aventurera para el carné A2