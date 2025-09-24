El Zaragoza visitará al Mirandés sin ganar, penúltimo en la tabla y con su técnico Gabi en la cuerda floja

El Zaragoza que se medirá con el Mirandés este viernes en Mendizorroza está firmando su peor inicio en Segunda División. A tenor de los datos ... oficiales se trata del peor arranque en décadas de un conjunto siempre llamado a pelear por el ascenso, que preveía que su paso por la categoría de plata iba a ser circunstancial y, sin embargo, es el que mas lleva de forma continuada... para su desgracia. Contabiliza trece temporadas consecutivas, lo que es toda una ruina para un club como el aragonés.

Pero es que no sólo lamenta tener que 'sufrir' otro año fuera del fútbol de élite, sino que llegará a Mendizorroza como penúltimo clasificado, con tres empates y otras tantas derrotas en las seis jornadas disputadas. Sólo el Granada de Pacheta, con dos unidades en la tabla, empeora sus registros, siendo el colista.

El balance numérico se completa con sólo tres goles a favor y siete en contra. Empezó perdiendo en el Reale Arena ante el filial de la Real Sociedad (1-0); en la segunda jornada, cayó ante otro ascendido, el Andorra, por 1 a 3. Acto seguido, sólo pudo empatar en Castalia frente al Castellón (1-1). Idénticos dígitos que cosechó en su estadio provisional frente al Valladolid. Allí tampoco pudo pasar de la igualada, esa vez sin goles, contra el Albacete y frente al Ceuta sucumbió por la mínima.

Ha perdido ante tres de los recién ascendidos con los que se ha medido: Real B, Andorra y Ceuta

Se da la circunstancia de que los tres partidos con saldo negativo, con derrota, los ha protagonizado ante otros tantos rivales que acaban de ascender, lo que añade más preocupación allí.

Si el análisis se extiende a la era con Gabi Fernández en el banquillo, acumula también unos números muy pobres. El técnico solo ha sumado 4 victorias en 17 partidos, con un balance de otros 6 empates y 7 derrotas. Por cierto, sus triunfos llegaron ante Mirandés, Racing de Ferrol, Cartagena y Deportivo. Otra razón más para no excederse de confianza con motivo de la visita de un rival ubicado en descenso.

Es su peor arranque liguero en Segunda y en 73 años. Tal y como subrayan en su entorno, su fragilidad en las dos áreas le ha mandado de cabeza al pozo de la clasificación y a su entrenador al borde del despido. El Zaragoza es incapaz de mostrar consistencia en las dos partes del campo. Cuando mejora arriba lo empeora atrás y viceversa, como está quedando patente en un inicio de temporada marcado por graves defectos, entre ellos la inoperancia ofensiva.

Gabi Fernández, por todo ello, se juega el puesto el próximo viernes y así lo creen en la capital maña. El técnico del Zaragoza afrontará ante el Mirandés un duelo con su cargo pendiente de un hilo tras este comienzo, con el equipo hundido en zona de descenso a Primera RFEF, sin conocer la victoria y cada vez con menos confianza en el club y su entorno. Si el Zaragoza vuelve a perder, Gabi tiene muchas opciones de no sentarse en el banquillo zaragocista la jornada siguiente, en su casa ante el Córdoba. «El tiempo se va agotando», reconoció tras caer en la ciudad autónoma este pasado fin de semana.