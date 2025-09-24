El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El cuadro maño cayó en Ceuta (1-0). LaLiga

El Zaragoza visitará al Mirandés sin ganar, penúltimo en la tabla y con su técnico Gabi en la cuerda floja

El cuadro maño suma tres derrotas y tres empates en las seis jornadas, es su peor inicio en Segunda y el entrenador se la juega ante el Mirandés

Ángel Garraza

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:08

El Zaragoza que se medirá con el Mirandés este viernes en Mendizorroza está firmando su peor inicio en Segunda División. A tenor de los datos ... oficiales se trata del peor arranque en décadas de un conjunto siempre llamado a pelear por el ascenso, que preveía que su paso por la categoría de plata iba a ser circunstancial y, sin embargo, es el que mas lleva de forma continuada... para su desgracia. Contabiliza trece temporadas consecutivas, lo que es toda una ruina para un club como el aragonés.

